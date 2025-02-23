Рок-звёзды океана: самцы китов устраивают подводные концерты ради любви

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Учёные раскрыли тайну пения китов: их голосовой аппарат уникален

Киты обладают уникальной способностью создавать мощные звуки под водой, но до недавнего времени механизм их «пения» оставался загадкой. Новое исследование 2024 года позволило учёным выяснить, как именно эти гиганты формируют свои знаменитые подводные мелодии.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает в воде

Как поют киты

Команда исследователей изучила гортани горбатых китов, малых полосатиков и сейвалов, применив необычный метод: вдувание воздуха с помощью воздушных шаров. Это позволило обнаружить, что в отличие от человека, чьи голосовые связки трутся друг о друга, у китов звук создаётся за счёт трения голосовых связок о специальную жировую подушку в задней части гортани.

Кроме того, их анатомия позволяет блокировать дыхательные пути, что делает пение возможным даже при задержке дыхания под водой. Это уникальная адаптация среди млекопитающих, чьи предки вернулись в океан около 50 миллионов лет назад.

Почему киты поют

Интересно, что только самцы исполняют эти мелодии, причём исключительно в брачный период. Таким образом, их песни служат своеобразными серенадами для привлечения самок. Особенно известны горбатые киты, чьи звуки даже были выпущены на альбоме Songs of the Humpback Whale.

Уточнения

Мело́дия - один (в монодии единственный) голос музыкальной фактуры, который трактуется в теории музыки.



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