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Цветы, которые могут стоить кошке жизни – как защитить питомца

1:51
Интересные Новости

Лилии могут убить вашу кошку: смертельная опасность в каждом лепестке

Лилии
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилии

Эти изящные цветы могут стоить вашей кошке жизни. Лилии (род Lilium) и лилейники (Hemerocallis) содержат токсичные вещества, которые вызывают острую почечную недостаточность у кошек. Даже небольшого количества пыльцы или кусочка листа достаточно, чтобы за 24 часа животное оказалось в критическом состоянии.

Почему лилии смертельно опасны

Доктор Ларри Коугилл из Калифорнийского университета в Дэвисе предупреждает:

"У кошки может развиться смертельная почечная недостаточность, если она просто откусит лист или даже лишь слизнет пыльцу"

Учёные до сих пор не выяснили, какое именно вещество в лилиях вызывает интоксикацию, но предполагают, что оно может быть метаболитом нетоксичного соединения. Однако факт остаётся фактом: даже минимальный контакт с цветком может стать фатальным.

Симптомы отравления лилиями:

  • Рвота и сильное слюнотечение.
  • Слабость и снижение активности.
  • Потеря аппетита.
  • Частое мочеиспускание или его отсутствие (признак почечной недостаточности).

Без срочной медицинской помощи кошка может погибнуть.

Как защитить питомца

  1. Не держите лилии в доме и саду. Даже если кошка не проявляет к ним интерес, риск остаётся.
  2. Если цветы подарили — сразу избавьтесь от них. Лучше перестраховаться, чем подвергать питомца опасности.
  3. При первых признаках отравления срочно к ветеринару. Чем быстрее будет оказана помощь, тем выше шансы на спасение.
  4. Не рискуйте - красота этих цветов не стоит здоровья и жизни вашей кошки.

Уточнения

Ли́лия - род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

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Автор Дмитрий Тезнев
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