Цветы, которые могут стоить кошке жизни – как защитить питомца

1:51 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Лилии могут убить вашу кошку: смертельная опасность в каждом лепестке

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лилии

Эти изящные цветы могут стоить вашей кошке жизни. Лилии (род Lilium) и лилейники (Hemerocallis) содержат токсичные вещества, которые вызывают острую почечную недостаточность у кошек. Даже небольшого количества пыльцы или кусочка листа достаточно, чтобы за 24 часа животное оказалось в критическом состоянии.

Почему лилии смертельно опасны

Доктор Ларри Коугилл из Калифорнийского университета в Дэвисе предупреждает:

"У кошки может развиться смертельная почечная недостаточность, если она просто откусит лист или даже лишь слизнет пыльцу"

Учёные до сих пор не выяснили, какое именно вещество в лилиях вызывает интоксикацию, но предполагают, что оно может быть метаболитом нетоксичного соединения. Однако факт остаётся фактом: даже минимальный контакт с цветком может стать фатальным.

Симптомы отравления лилиями:

Рвота и сильное слюнотечение.

Слабость и снижение активности.

Потеря аппетита.

Частое мочеиспускание или его отсутствие (признак почечной недостаточности).

Без срочной медицинской помощи кошка может погибнуть.

Как защитить питомца

Не держите лилии в доме и саду. Даже если кошка не проявляет к ним интерес, риск остаётся. Если цветы подарили — сразу избавьтесь от них. Лучше перестраховаться, чем подвергать питомца опасности. При первых признаках отравления срочно к ветеринару. Чем быстрее будет оказана помощь, тем выше шансы на спасение. Не рискуйте - красота этих цветов не стоит здоровья и жизни вашей кошки.

Уточнения

Ли́лия - род растений семейства Лилейные (Liliaceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.