Цветы, которые могут стоить кошке жизни – как защитить питомца

Лилии могут убить вашу кошку: смертельная опасность в каждом лепестке
Эти изящные цветы могут стоить вашей кошке жизни. Лилии (род Lilium) и лилейники (Hemerocallis) содержат токсичные вещества, которые вызывают острую почечную недостаточность у кошек. Даже небольшого количества пыльцы или кусочка листа достаточно, чтобы за 24 часа животное оказалось в критическом состоянии.
Почему лилии смертельно опасны
Доктор Ларри Коугилл из Калифорнийского университета в Дэвисе предупреждает:
"У кошки может развиться смертельная почечная недостаточность, если она просто откусит лист или даже лишь слизнет пыльцу"
Учёные до сих пор не выяснили, какое именно вещество в лилиях вызывает интоксикацию, но предполагают, что оно может быть метаболитом нетоксичного соединения. Однако факт остаётся фактом: даже минимальный контакт с цветком может стать фатальным.
Симптомы отравления лилиями:
Без срочной медицинской помощи кошка может погибнуть.
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Ли́лия - род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
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