Люди тают от жары, а крысы наслаждаются жизнью – рекордный рост популяции

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Глобальное потепление породило "крысиный шторм": мегаполисы на грани эпидемии

Рост температур привёл к настоящему всплеску численности крыс в крупнейших городах мира. Исследование, охватившее 16 мегаполисов, показало, что популяции грызунов особенно стремительно растут в Вашингтоне, Сан-Франциско, Торонто и Нью-Йорке.

Фото: https://www.freepik.com Декоративная крыса

В США ситуация наиболее острая:

В Вашингтоне за последнее десятилетие количество крыс увеличилось на 390 %.

за последнее десятилетие количество крыс увеличилось на 390 %. В Сан-Франциско - на 300 %.

- на 300 %. В Торонто - на 186 %, причём жители города столкнулись с "идеальным крысиным штормом".

Число жалоб на опасных грызунов в Торонто выросло с 940 в 2019 году до 1600 в 2023-м, что говорит о серьёзном ухудшении ситуации.

Почему крыс становится больше

Исследователи отмечают, что главная причина взрывного роста популяции — глобальное потепление. Тёплые зимы, которые раньше естественным образом сдерживали численность грызунов, теперь не выполняют эту функцию. Кроме того, доступность пищи в городах и растущая плотность застройки создают идеальные условия для размножения крыс.

Что делать с крысиным нашествием

Власти городов уже признают проблему и обсуждают комплексные меры для контроля популяции грызунов. Специалисты предупреждают: если не предпринять срочные шаги, крысы могут стать ещё более серьёзной угрозой для городского населения.

Уточнения

Кры́сы - род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.



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