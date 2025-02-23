Люди тают от жары, а крысы наслаждаются жизнью – рекордный рост популяции

Рост температур привёл к настоящему всплеску численности крыс в крупнейших городах мира. Исследование, охватившее 16 мегаполисов, показало, что популяции грызунов особенно стремительно растут в Вашингтоне, Сан-Франциско, Торонто и Нью-Йорке.
В США ситуация наиболее острая:
Почему крыс становится больше
Исследователи отмечают, что главная причина взрывного роста популяции — глобальное потепление. Тёплые зимы, которые раньше естественным образом сдерживали численность грызунов, теперь не выполняют эту функцию. Кроме того, доступность пищи в городах и растущая плотность застройки создают идеальные условия для размножения крыс.
Что делать с крысиным нашествием
Власти городов уже признают проблему и обсуждают комплексные меры для контроля популяции грызунов. Специалисты предупреждают: если не предпринять срочные шаги, крысы могут стать ещё более серьёзной угрозой для городского населения.
Кры́сы - род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
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