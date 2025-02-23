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Люди тают от жары, а крысы наслаждаются жизнью – рекордный рост популяции

1:39
Интересные Новости

Глобальное потепление породило "крысиный шторм": мегаполисы на грани эпидемии

Рост температур привёл к настоящему всплеску численности крыс в крупнейших городах мира. Исследование, охватившее 16 мегаполисов, показало, что популяции грызунов особенно стремительно растут в Вашингтоне, Сан-Франциско, Торонто и Нью-Йорке.

Декоративная крыса
Фото: https://www.freepik.com
Декоративная крыса

В США ситуация наиболее острая:

  • В Вашингтоне за последнее десятилетие количество крыс увеличилось на 390 %.
  • В Сан-Франциско - на 300 %.
  • В Торонто - на 186 %, причём жители города столкнулись с "идеальным крысиным штормом".
    Число жалоб на опасных грызунов в Торонто выросло с 940 в 2019 году до 1600 в 2023-м, что говорит о серьёзном ухудшении ситуации.

Почему крыс становится больше

Исследователи отмечают, что главная причина взрывного роста популяции — глобальное потепление. Тёплые зимы, которые раньше естественным образом сдерживали численность грызунов, теперь не выполняют эту функцию. Кроме того, доступность пищи в городах и растущая плотность застройки создают идеальные условия для размножения крыс.

Что делать с крысиным нашествием

Власти городов уже признают проблему и обсуждают комплексные меры для контроля популяции грызунов. Специалисты предупреждают: если не предпринять срочные шаги, крысы могут стать ещё более серьёзной угрозой для городского населения.

Уточнения

Кры́сы - род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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