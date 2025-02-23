От снежного кошмара к волнам океана: счастливый финал для замёрзших черепах

Во Флориде спасли морских черепах, пострадавших от неожиданного похолодания

Во Флориде восемь зелёных морских черепах вернулись в океан после того, как месяц проходили реабилитацию из-за гипотермического шока. Этих рептилий выбросило на берег после редкого для региона снегопада, что стало настоящим испытанием для их организма.

Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская черепаха

Как холод парализовал черепах

Всего из-за резкого похолодания пострадало 17 черепах. Будучи хладнокровными животными, они зависят от температуры окружающей среды. Внезапное снижение температуры ослабляет их иммунитет и нарушает работу мышц, лишая способности двигаться. Это делает их лёгкой добычей для хищников и ставит под угрозу выживание.

Реабилитация в центре морской жизни

Пострадавших черепах доставили в реабилитационный центр "Логгерхед" в Джуно-Бич, где ветеринары оказали им необходимую помощь. Животным вводили антибиотики, внутривенное питание и жидкости, помогая справиться с последствиями гипотермии. Многие из них впали в летаргическое состояние, но благодаря заботе специалистов постепенно восстановились.

Возвращение в океан

Спасённые черепахи уже вернулись в естественную среду, а оставшихся пациентов планируют выпустить в океан в ближайшие недели. Специалисты напоминают, что неожиданные похолодания могут представлять серьёзную опасность для морской фауны, поэтому мониторинг и своевременная помощь играют решающую роль в спасении таких животных.

Уточнения

Черепа́хи - отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.



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