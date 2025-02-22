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Бобры против бюрократии: звери справились с проектом быстрее чиновников

1:31
Интересные Новости

Бобры превзошли людей: завершили проект, который буксовал годами

В Чехии бобры взяли инициативу в свои лапы и сделали то, что людям не удавалось годами. В городе Брды эти трудолюбивые животные завершили восстановление природного водно-болотного ландшафта у Падртьских прудов, причём без долгих согласований и бюрократических проволочек. Их усилия не только изменили местность, но и сэкономили стране до 30 миллионов крон.

Бобёр (49894921727)
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Yampolsky from Ekaterinburg, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бобёр (49894921727)

Как бобры опередили людей

Реконструкция реки Клабава была запланирована ещё семь лет назад, но проект так и не сдвинулся с места из-за бюрократии и сложностей с получением разрешений. В это время бобры без лишних обсуждений возвели свою плотину всего за одну ночь, естественным образом затопив нужные территории и восстановив экосистему.

Польза и риски от работы бобров

Хотя строительство плотин помогло сохранить значительную сумму, деятельность этих животных не всегда идёт на пользу людям. В некоторых районах их водные сооружения могут привести к затоплению сельскохозяйственных угодий и даже железнодорожных путей.

В Чехии действует специальная программа по регулированию численности бобров и контролю за их ареалом обитания. Сейчас в стране насчитывается около 15 тысяч этих животных, и власти внимательно следят за тем, чтобы их активность не приводила к ущербу для людей.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр - полуводное млекопитающее отряда грызунов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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