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Это не сценарий фильма ужасов, а реальная жизнь пауков в Ирландии

1:39
Интересные Новости

Гриб превращает пауков в зомби ради выживания

В Ирландии учёные обнаружили новый вид паразитического грибка — Gibellula attenboroughii, который захватывает сознание пауков Metellina merianae и заставляет их вести себя словно зомби.

Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruisspin_-_European_garden_spider_-_Araneus_diadematus.jpg by Look Sharp
Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel

Как грибок управляет пауками

Инфицированные пауки внезапно покидают свои укрытия и устремляются вверх — к потолкам и стенам, где зависают неподвижно. Через некоторое время они погибают, а их тела превращаются в источник распространения спор грибка. Учёные сравнили этот феномен с известным случаем заражения муравьёв грибом Ophiocordyceps unilateralis, который действует по схожему сценарию.

Исследователи выяснили, что Gibellula attenboroughii манипулирует химическим балансом пауков, изменяя уровень метаболитов, таких как дофамин. Это вынуждает жертву игнорировать инстинкты самосохранения и следовать сценарию, удобному для распространения грибковых спор. Высота играет ключевую роль — чем выше погибший паук, тем больше спор окажется в воздухе, увеличивая шансы на заражение новых хозяев.

Почему это важно

Это открытие указывает на скрытое многообразие грибов рода Gibellula в Европе и подчёркивает необходимость дальнейших исследований их воздействия на экосистемы. По словам учёных, паразитические грибы могут играть куда большую роль в природе, чем считалось ранее, и понимание их механизмов воздействия поможет в изучении биоразнообразия и даже возможных медицинских применений.

Уточнения

Дофами́н - гормон и нейромедиатор.

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Автор Дмитрий Тезнев
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