Похолодание в Амазонии: как это разрушает экосистему и что будет дальше

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Невозможный холод в Амазонии: как животные переживают экстремальные условия

Исследование, проведённое учёными из Вюрцбургского университета, раскрывает, как животные Амазонии реагируют на резкие похолодания. В июне 2023 года температура в регионе снизилась с 23,9 до 10,5 градусов Цельсия — это стало неожиданным событием для местной фауны, которая привыкла к стабильным тропическим условиям.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Тапир

Это исследование стало первым, которое анализирует реакцию диких животных на такие волны холода. Учёные обнаружили, что значительное снижение температуры вызвало резкое сокращение биомассы и активности насекомых. Однако большинство видов восстановили свою численность в последующие месяцы. Исключение составили навозные жуки, популяция которых осталась низкой, что свидетельствует о высокой чувствительности этих насекомых к холоду.

Что касается млекопитающих, то такие животные, как ягуары и тапиры, также снизили свою активность, чтобы сэкономить энергию. Однако после того, как температура вернулась к норме, они восстановились.

Волны холода, вызванные антарктическими воздушными массами, часто происходят в Амазонии, и исследование подчёркивает, насколько важно учитывать их влияние на экосистему региона.

Уточнения

Тапи́ры — травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные).



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