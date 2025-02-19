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Научные советы по поиску рогов во время охоты: как увеличить шансы на нахождение пары

3:14
Интересные Новости

На каком расстоянии друг от друга самцы сбрасывают свои рога: советы по охоте

Вы когда-нибудь находили сброшенный рог, но не могли найти его пару? Наверное, каждый охотник за сараями сталкивался с этим вопросом. Насколько далеко друг от друга могут быть сброшенные рога одного оленя? Это не так просто, как кажется, и на этот вопрос есть научные ответы, основанные на многолетнем исследовании.

Северные олени
Фото: commons.wikimedia.org by Yulia Kolosova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северные олени

Новые данные от учёных

Биолог дикой природы из Университета Небраски в Кирни (UNK), Брайан Петерсон, провёл исследование, которое помогает ответить на этот вопрос. В своей работе он и его коллеги тщательно анализировали данные о сброшенных рогах с 2010 по 2022 год, исследуя участки площадью от 40 до 950 акров вдоль реки Платт в Небраске, известные своим высоким качеством среды обитания оленей.

Брайан, который сам является страстным охотником за сараями, каждый год находит около 50 сброшенных рогов и сопоставляет их с другими найденными экземплярами. За годы работы он и его команда собрали данные о 1059 сброшенных рогах, из которых лишь 142 были совпавшими парами. Эти данные стали основой для полезных рекомендаций для охотников за сараями.

Результаты исследования: как далеко друг от друга могут быть рога

Согласно данным исследования, расстояния между совпавшими рогами могут сильно различаться. Из 142 найденных пар рогов для 113 были известны расстояния между местами их сброса. Самая большая дистанция составила 1144 метра (1251 ярд), в то время как рога, наоборот, были найдены почти вплотную друг к другу — менее метра.

Один из выводов: найти подходящие рога не так легко. Из 1059 рогов только 142 оказались подходящими, что составляет лишь 13%. Брайан отмечает, что много рогов, которые не совпадают, скорее всего, никогда не будут найдены, даже если они находятся в пределах области поиска.

Как использовать эти данные для охоты на сараи

  1. Будьте терпеливы: Ожидание совпадений требует времени и усилий, так как рога могут быть разбросаны на больших расстояниях.
  2. Сканируйте большие участки: Площадь поиска должна быть достаточной, так как рога могут быть на разных расстояниях друг от друга.
  3. Учитывайте влияние грызунов: В некоторых регионах грызуны могут повреждать рога, что ещё больше усложняет их нахождение в идеальном состоянии.

Заключение

Если вы охотитесь за сараями, важно понимать, что найти пару рогов — это не только вопрос удачи, но и стратегического подхода. Используйте полученные данные для планирования своих охотничьих маршрутов и будьте готовы к тому, что рога могут быть разбросаны на приличные расстояния.

Уточнения

Рог - образование на головах у парнокопытных млекопитающих из семейств полорогих, вилороговых, оленевых и жирафовых, а также у непарнокопытных семейства носороговых.

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Автор Дмитрий Тезнев
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