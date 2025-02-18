Первый случай самоосознания у рыб: они используют отражение для принятия решения

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Рыбы оценивают свои размеры перед схваткой, смотря в отражение

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, удивило научный мир: оказалось, что некоторые рыбы перед тем, как вступить в бой с соперником, смотрят на своё отражение, чтобы оценить, достаточно ли они большие для сражения. Это поведение было зафиксировано у губанов-чистильщиков (Labroides dimidiatus), которые используют зеркала для принятия решений в боевых ситуациях.

Фото: flickr.com by КимонБерлин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Большой аквариум

Открытие, изменяющее представление о самоосознании животных

Губаны-чистильщики – рыбы, известные своей ролью в очистке кожи других морских обитателей от паразитов. Однако недавно учёные обнаружили, что эти рыбы способны не только воспринимать своё отражение, но и использовать его для принятия решений, когда сталкиваются с угрозой.

Ранее способность животных воспринимать своё отражение в зеркале считалась признаком самоосознания, и такой тест проходили только несколько видов, среди которых дельфины, слоны, сороки и некоторые гоминиды. Однако губаны-чистильщики стали первыми рыбами, которые не только распознали себя в зеркале, но и использовали это знание для стратегического поведения.

Как работают тесты на самоосознание у рыб

В ходе экспериментов исследователи показывали губанам фотографии других рыб, которые были меньше, больше или равны по размеру их собственному телу. Результаты показали, что губаны проявляли агрессию в ответ на более мелких рыб, в то время как к более крупным или равным по размеру особям их реакция была значительно менее агрессивной. Это явление указывает на то, что рыбы способны формировать ментальное представление о своих собственных размерах и использовать его для принятия решений о нападении.

Необычный пример использования самоосознания в животном мире

Это открытие стало важным шагом в понимании когнитивных способностей животных, расширяя границы знания о том, как разные виды воспринимают мир вокруг себя. Теперь известно, что самоосознание не ограничивается только человеком и высокоразвитыми животными. Даже такие рыбы, как губаны-чистильщики, способны применять сложные когнитивные процессы для принятия жизненно важных решений.

Уточнения

Самосозна́ние - сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще.



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