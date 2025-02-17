Как за час дойти пешком из России в США?

Такое действительно возможно! Оказывается, в Беринговом проливе, который разделяет Аляску и Чукотку, есть два острова: Ратманова и Крузенштерна. Первый принадлежит России, второй находится на территории Штатов.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледяной берег

Расстояние между островами — 3,7 километра. Интересно, что во время того, как Берингов пролив покрывается льдом, с острова на остров можно пройти меньше, чем за час.

Однако слой льда не всегда в этих местах толстый и надежный. Кроме того, между островами есть линия перемены дат. Разница во времени — 21 час, то есть, весь маршрут может занять 21 час или переместить вас на 21 час в прошлое. Зависит от начальной и конечной точки вашего пути, пишет KP. RU.

Уточнения

Бе́рингов проли́в (англ. Bering Strait, чук. Эʼрвытгыр) — межконтинентальный и межокеанский пролив между Северным Ледовитым и Тихим океанами, который разделяет Азию (самая восточная континентальная точка — мыс Дежнёва на российской Чукотке) и Северную Америку (самая западная континентальная точка — мыс Принца Уэльского на американской Аляске).



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