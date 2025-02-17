Как муравьи превратились в ходячие банки с мёдом — и зачем это нужно их колонии

Медовые муравьи - настоящие мастера запасливости, способные пережить даже самые суровые времена благодаря уникальному способу хранения пищи. Вместо кладовок и нор они используют… живые контейнеры!
Как муравьи превращаются в "бочки"
Некоторые рабочие муравьи в колонии, называемые плерэргаты, становятся своеобразными живыми резервуарами. Их брюшко раздувается в несколько раз, заполняясь сладким питательным раствором из глюкозы, фруктозы и белков. Этот процесс происходит благодаря муравьям-фуражирам, добывающим пищу и передающим её хранителям.
Запасы накапливаются в специальном отделе пищевода — зобе. По мере его заполнения внутренние органы плерэргата отодвигаются, а брюшко увеличивается до 12 мм в диаметре! Из-за этого такие муравьи практически неподвижны и остаются глубоко в муравейнике, ожидая, когда их помощь потребуется.
Как муравьи "открывают" свои запасы
В голодные периоды рабочие муравьи с помощью усиков передают сигнал плерэргатам, побуждая их выделить питательную смесь. Так вся колония получает необходимую энергию и успешно переживает трудные времена.
Необычный деликатес
Интересный факт: плерэргаты не только спасают свой муравейник, но и привлекают внимание людей. Некоторые австралийские аборигены считают медовых муравьёв деликатесом - они описывают их вкус как нечто среднее между солёным и сладким мёдом.
Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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