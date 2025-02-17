Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметика зимой: развеиваем три распространённых мифа о сезонном уходе за телом
Необычное поведение собаки: зачем она роет пол в квартире
Новый вид хищников: что известно о бастетодоне
Лера Кудрявцева пожаловалась на отсутствие романтики в браке
Казахстан и Венгрия запустят тестовые нефтяные поставки через трубопровод Дружба
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов
Овсянка на сливках — нежная, ароматная и просто идеальная для завтрака
Готовим кекс без муки за 20 минут: идеальное сочетание вкуса и пользы
Деменция больше не страшна: наука нашла способы профилактики заболевания

Как муравьи превратились в ходячие банки с мёдом — и зачем это нужно их колонии

Интересные Новости

Живые бочки мёда: как медовые муравьи спасают колонию от голода

Медовые муравьи - настоящие мастера запасливости, способные пережить даже самые суровые времена благодаря уникальному способу хранения пищи. Вместо кладовок и нор они используют… живые контейнеры!

Муравьи
Фото: flickr.com by Jeff Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Как муравьи превращаются в "бочки"

Некоторые рабочие муравьи в колонии, называемые плерэргаты, становятся своеобразными живыми резервуарами. Их брюшко раздувается в несколько раз, заполняясь сладким питательным раствором из глюкозы, фруктозы и белков. Этот процесс происходит благодаря муравьям-фуражирам, добывающим пищу и передающим её хранителям.

Запасы накапливаются в специальном отделе пищевода — зобе. По мере его заполнения внутренние органы плерэргата отодвигаются, а брюшко увеличивается до 12 мм в диаметре! Из-за этого такие муравьи практически неподвижны и остаются глубоко в муравейнике, ожидая, когда их помощь потребуется.

Как муравьи "открывают" свои запасы

В голодные периоды рабочие муравьи с помощью усиков передают сигнал плерэргатам, побуждая их выделить питательную смесь. Так вся колония получает необходимую энергию и успешно переживает трудные времена.

Необычный деликатес

Интересный факт: плерэргаты не только спасают свой муравейник, но и привлекают внимание людей. Некоторые австралийские аборигены считают медовых муравьёв деликатесом - они описывают их вкус как нечто среднее между солёным и сладким мёдом.

 

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто
Недвижимость
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто Аудио 
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас
Садоводство, цветоводство
Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав
Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен
Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах
Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать
Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов
Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку
Килограммы прибавляются на диете? Врач рассказал, почему так происходит
Удержание текущих сотрудников становится приоритетом для работодателей
Строгие диеты не помогут: как похудеть наверняка и надолго
США и Европа могут столкнуться с дефицитом урана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.