Невероятное существо, способное вырабатывать электричество: как угорь превращает тело в мощную батарею

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Электрический угорь: природа создала настоящего генератора тока

Электрические угри, обитающие в водах Амазонки и Ориноко, поражают не только своими размерами, но и уникальными способностями. Эти рыбы, достигающие 2,5 метра в длину и веса около 20 килограммов, способны генерировать мощные электрические разряды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Угорь

В их телах расположены три специализированных органа, содержащие около 6000 электроцитов - клеток, работающих по принципу маленьких батарей. В результате угорь может производить разряды напряжением до 860 вольт, что достаточно для парализации или даже убийства жертвы.

Несмотря на такую мощь, сам угорь не страдает от собственных ударов. Это объясняется особенностями его тела и тем, что импульсы длятся всего 2 миллисекунды. Электрические разряды мгновенно рассеиваются в воде, снижая риск для самого угря.

Хотя смертельные случаи среди людей от удара угря редки, его разряд может вызвать мышечные спазмы, нарушить дыхание и привести к утоплению. Эти рыбы — не только опасные хищники, но и удивительный пример природной адаптации, который до сих пор изучают учёные.

Уточнения

Электрический угорь - вид лучепёрых рыб из отряда гимнотообразных.



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