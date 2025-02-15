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Мистическое исчезновение: тысячи мёртвых черепах выброшены на побережье Индии

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На побережье Индии выбросило более тысячи мёртвых черепах: что случилось

В январе этого года на побережье штата Тамил Наду, расположенного на юге Индии, было обнаружено более 1100 мёртвых оливковых черепах. Это событие привлекло внимание экологов и местных жителей, так как подобная массовая гибель не наблюдалась здесь за последние 30 лет.

Морская черепаха
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская черепаха

Массовая гибель в районе Ченнаи

Больше всего погибших черепах зафиксировано в районе города Ченнаи. Обычно оливковые черепахи ежегодно собираются у индийского побережья для спаривания, а после этого самки выходят на пляжи для откладки яиц, в то время как самцы остаются в воде. В этом регионе сезонно наблюдается от 100 до 150 черепах, что делает выброс более тысячи животных по-настоящему необычным.

Как происходило обнаружение и утилизация

Инцидент был выявлен одним из местных жителей, который обнаружил около 80 мёртвых черепах на небольшом участке пляжа длиной всего два километра. Он немедленно сообщил о случившемся в лесничество. В настоящее время местные службы занимаются утилизацией туш, однако процесс идёт медленно.

Причины гибели: возможные версии

Вскрытие одной из погибших черепах показало повреждения лёгких, а у многих особей наблюдались выпученные глаза, что может указывать на смерть от удушья или утопления. Однако официальные данные о причинах массовой гибели животных пока не опубликованы, что оставляет место для различных гипотез.

Необычная ситуация для региона

Подобное массовое явление на побережье Индии стало неожиданным, поскольку за последние десятилетия ничего похожего здесь не происходило. Экологи и местные власти обещают продолжить расследование причин этого трагического события.

Уточнения

И́ндия - государство в Южной Азии.

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Автор Дмитрий Тезнев
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