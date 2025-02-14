Змея в ванной: как москвичка справилась с незваным гостем с помощью пылесоса

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Москвичка избавилась от змеи с помощью пылесоса

Жительница Москвы обнаружила в своей квартире змею и выбрала нестандартный способ борьбы с незваной гостьей — она втянула её в пылесос.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Необычная борьба с незваным гостем

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов на улице Академика Волгина. Змея заползла в ванную комнату, где её заметила хозяйка квартиры. Не растерявшись, женщина использовала пылесос, чтобы обездвижить рептилию, после чего вызвала экстренные службы.

Агрессивная змея могла представлять опасность

По данным источника, змея вела себя агрессивно и могла представлять угрозу для людей в квартире. На данный момент не установлено, как именно она оказалась в помещении.

Другой случай с экзотическими питомцами

Этот инцидент стал не единственным в Москве с экзотическими животными. Недавно дворник обнаружил в мусорном контейнере двух красноухих черепах. Похоже, хозяева решили избавиться от питомцев, не желая больше заботиться о них.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.



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