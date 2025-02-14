Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел
Telegram-боты помогают угонщикам? Как фото вашего авто может попасть к преступникам
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту

Московский зоопарк: мировое лидерство в сохранении видов и привозах редких животных

Интересные Новости

Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видов

Московский зоопарк стал мировым лидером по количеству видов животных, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В зоосаде теперь представлены более 1200 видов, включая редкие и исчезающие виды, такие как амурские леопарды и суматранские орангутаны.

Московский зоопарк
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Московский зоопарк

Собянин отметил, что в прошлом году зоопарк пополнился 300 новыми животными, привезёнными из разных уголков России и зарубежья. Среди них — три малайских медвежонка Маша, Лучик и Звёздочка, а также пятнистые гиены на экспозиции "Остров зверей".

Кроме того, в зоопарке поселился чёрный гриф, доставленный из Алма-Аты, а два зубра прибыли из Белоруссии в филиал зоопарка в Великом Устюге. В московском филиале учреждения также заботятся о 37 собаках из приютов Курской области, которым помогают волонтёры.

Особое внимание привлёк самец американской норки по имени Чебурашка, которого привезли из загородного лесного хозяйства и разместили на экспозиции "Фауна России". Чебурашке почти три года, и его вес составляет 2,2 кг. Он стал новым постояльцем зоопарка и получает питание, состоящее из живой рыбы.

В зоопарке также рассказали о новом пополнении на территории филиала в Великом Устюге, где родились ягнята Святого Якоба. Эти овцы известны своей независимостью и умом, и часто используются как сторожа для других животных.

Московский зоопарк продолжает активно развиваться, привлекая внимание не только местных жителей, но и туристов со всего мира. С каждым годом его коллекция пополняется новыми видами, что делает его одним из самых интересных и разнообразных зоопарков на планете.

Уточнения

Моско́вский зоопа́рк — зоологический парк в центре Москвы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Еда и рецепты
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Сводка с фронта: Зеленскому из Лондона дана команда плевать на Трампа, ВСУ накпливают силу у Курской области Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту
Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен
Неприятный запах от питомца: что может быть причиной и как помочь
Ремонт в 2025 году: сколько стоит и готовы ли россияне брать кредит на обновление жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.