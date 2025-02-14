Московский зоопарк: мировое лидерство в сохранении видов и привозах редких животных

Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию видов

Московский зоопарк стал мировым лидером по количеству видов животных, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В зоосаде теперь представлены более 1200 видов, включая редкие и исчезающие виды, такие как амурские леопарды и суматранские орангутаны.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL Московский зоопарк

Собянин отметил, что в прошлом году зоопарк пополнился 300 новыми животными, привезёнными из разных уголков России и зарубежья. Среди них — три малайских медвежонка Маша, Лучик и Звёздочка, а также пятнистые гиены на экспозиции "Остров зверей".

Кроме того, в зоопарке поселился чёрный гриф, доставленный из Алма-Аты, а два зубра прибыли из Белоруссии в филиал зоопарка в Великом Устюге. В московском филиале учреждения также заботятся о 37 собаках из приютов Курской области, которым помогают волонтёры.

Особое внимание привлёк самец американской норки по имени Чебурашка, которого привезли из загородного лесного хозяйства и разместили на экспозиции "Фауна России". Чебурашке почти три года, и его вес составляет 2,2 кг. Он стал новым постояльцем зоопарка и получает питание, состоящее из живой рыбы.

В зоопарке также рассказали о новом пополнении на территории филиала в Великом Устюге, где родились ягнята Святого Якоба. Эти овцы известны своей независимостью и умом, и часто используются как сторожа для других животных.

Московский зоопарк продолжает активно развиваться, привлекая внимание не только местных жителей, но и туристов со всего мира. С каждым годом его коллекция пополняется новыми видами, что делает его одним из самых интересных и разнообразных зоопарков на планете.

Уточнения

Моско́вский зоопа́рк — зоологический парк в центре Москвы.





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