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Экскременты этих диких животных ускоряют восстановление экосистем в горах Анд

2:02
Интересные Новости

Экскременты животных: как они помогают экосистемам восстанавливаться после таяния ледников

С каждым годом таяние ледников становится все более заметным и вызывает серьёзные изменения в экосистемах по всему миру. В высокогорьях Анд, однако, удивительный природный процесс помогает ускорить восстановление растительности на территориях, освобождённых от льда.

Лама
Фото: flickr.com by Johann "nojhan" Dréo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лама

Дикие родственники ламы, викуньи, играют важную роль в оживлении этих территорий. Они оставляют за собой кучи навоза, который оказывает незаменимое воздействие на экосистему. Исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports, показывает, как социальное поведение викуний помогает перенести необходимые питательные вещества в почвы, которые в противном случае могли бы оставаться бедными и непригодными для жизни.

Викуньи, обитающие на больших высотах, имеют привычку собираться в стада. Они оставляют за собой значительные объёмы экскрементов, что способствует формированию плодородной почвы. Эти экскременты насыщают землю углеродом, азотом и фосфором, создавая идеальные условия для роста растений.

Образцы почвы, собранные из мест с массовыми скоплениями викуний, показали наличие богатого разнообразия микроорганизмов. Эти микроорганизмы делают почву подходящей для нового поколения растительности, что ускоряет процессы восстановления экосистем. Пышная растительность привлекает других животных, создавая циклическую выгоду для всей экосистемы.

Тем не менее, несмотря на такие замечательные природные процессы, темпы изменения климата продолжают превышать способность многих видов адаптироваться к новым условиям. В то время как роль викуний в восстановлении экосистем важна, долгосрочные последствия таяния ледников требуют комплексных усилий для сохранения биоразнообразия планеты.

Уточнения

Вику́нья - вид парнокопытных млекопитающих семейства верблюдовых.

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Автор Дмитрий Тезнев
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