Почтовая связь под угрозой: улитки в Британии уничтожают письма

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Жители британской деревни лишатся почтового ящика из-за улиток

Жители деревни Сторрингтон в Западном Сассексе столкнулись с неожиданной проблемой - местный почтовый ящик, который был встроен в кирпичную стену более века назад, будет демонтирован. Причина в том, что улитки и другие мелкие вредители регулярно проникают внутрь, повреждая письма и поедая клей, сообщает Daily Mail.

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info почтовый ящик

Попытки избавить ящик от моллюсков не увенчались успехом, а замуровать отверстие невозможно, так как это сделает почтовый ящик непригодным для использования. Теперь местные жители будут вынуждены преодолевать более полутора километров, чтобы отправить свои письма и посылки.

Однако сами жители не согласны с таким радикальным решением. Один из них, М. Бердсэлл, предложил альтернативу: установить пружинный клапан или заменить ящик на герметичную стальную конструкцию, что позволило бы предотвратить попадание вредителей и сохранить функциональность почтового ящика.

Интересно, что это не первый случай, когда проблемы с улитками привели к демонтированию почтового ящика. Летом 2024 года Royal Mail уже устранила аналогичный ящик в графстве Нортумберленд, где улитки также уничтожали отправления.

Уточнения

Ули́тки - общеупотребительное название брюхоногих моллюсков, обладающих наружной раковиной.



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