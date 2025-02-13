Как медведи и суслики переживают зимний холод, не замерзая

Мёрзнут ли животные во время спячки

Зимняя спячка — это удивительный процесс, когда животные, такие как медведи, летучие мыши и змеи, уменьшают свою активность, чтобы пережить холодный период. Но как они справляются с холодом, не замерзая? Этот вопрос долгое время оставался для учёных загадкой.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Новый взгляд на зимний холод

Совсем недавно было проведено исследование, которое раскрывает удивительные механизмы, помогающие животным справляться с холодом во время спячки. "Если вы поместите нейроны человека или мыши на холод, они начнут реагировать активно", — объясняет Елена Грачёва, нейрофизиолог из Йельской школы медицины. Однако когда учёные поместили зимующих животных, таких как суслики и хомяки, в холодные условия, их нервная система не показала высокой активности в области, которая отвечает за восприятие холода — TRPM8.

Как животные реагируют на холод

В другом эксперименте исследователи предложили животным выбор между двумя платформами: одной тёплой (30°C) и другой, где температура варьировалась от +30 до 0°C. В то время как животные, впадающие в спячку, предпочитали тёплую платформу, они также время от времени использовали холодную, не испытывая выраженной реакции на изменение температуры.

Мыши, в свою очередь, сразу же продемонстрировали реакцию: они трогали холодную платформу лапой, как бы говоря: "Это слишком холодно!". Однако, после первого контакта они больше не подходили к холодной платформе.

Почему у спящих животных другая реакция

Изначально Грачёва и её коллеги предположили, что у животных, впадающих в спячку, меньше клеток, чувствительных к холоду. Однако вскрытия показали, что у сусликов и хомяков этих клеток было столько же, сколько и у других животных, но их чувствительность к холоду была значительно снижена.

Зимующий организм животного претерпевает множество физиологических изменений, таких как снижение температуры тела и замедление биения сердца. Эти адаптации помогают животным пережить зимний холод, и исследования показывают, что их нервная система тоже меняется, чтобы снизить чувствительность к холоду.

Роль холода в спячке

Как отмечает Брайан Барнс, директор Института Арктической биологии, потеря чувствительности к холоду помогает животным не только пережить зимние холода, но и сигнализирует о начале спячки. Ощущение холода — это один из способов, с помощью которого животные понимают, что пришло время для зимнего отдыха.

Уточнения

Спя́чка — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.