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"Чёрный дьявол" вылез на поверхность — шокирующие кадры, которые не оставляют равнодушными

3:11
Интересные Новости

Абиссальная рыба: что могло стать причиной того, что "чёрный дьявол" поднялся на поверхность моря

В январе этого года в окрестностях Тенерифе, Испания, был зафиксирован редкий случай, когда рыба, известная как "чёрный дьявол" (Melanocetus johnsonii), вышла на поверхность океана, что вызвало большое любопытство среди биологов и любителей морской жизни.

Удильщик
Фото: Own work by 5snake5, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удильщик

Чёрный дьявол, обычно обитающий на глубинах от 200 до 2000 метров, редко появляется на мелководье. Этот вид рыбы известен своим биолюминесцентным спинным придатком, который использует для привлечения добычи в тёмных водах океанов. Однако поведение, запечатлённое на видео, на котором рыба плавает близко к поверхности, стало настоящей сенсацией.

Почему чёрный дьявол поднялся на поверхность

Несколько теорий были предложены биологами, чтобы объяснить такое необычное поведение рыбы:

  1. Болезнь - возможно, рыба была больна, что привело к дезориентации и подъёму на мелководье.

  2. Побег от хищников - возможная угроза со стороны хищников могла заставить рыбу искать убежище на поверхности.

  3. Восходящий поток - рыба могла быть унесена к побережью восходящими океанскими потоками. Биологи, собравшие экземпляр, подтвердили, что в новых условиях он не мог бы выжить.

После того как рыба была исследована, она была передана в Музей природы и археологии (MUNA) для дальнейших исследований, чтобы выяснить возможные причины её присутствия на мелководье.

Значение наблюдения

Это наблюдение привлекло внимание к более широким экологическим вопросам, таким как изменение климата и его влияние на маршруты и поведение морских видов. Также это событие подчеркнуло важность сохранения морских экосистем, поскольку подобные наблюдения могут раскрыть скрытые угрозы для морских существ, такие как изменения в температуре воды и кислотности океанов.

Уникальность чёрного дьявола

Чёрный дьявол - удивительный пример адаптации к экстремальным условиям океанских глубин. Его способность использовать биолюминесценцию для привлечения добычи является примером симбиотического сотрудничества с бактериями, которые производят свет. Изучение этого образца даст учёным уникальную возможность понять, как рыбы этого вида адаптируются к изменениям окружающей среды.

Продолжение исследований будет иметь решающее значение для изучения не только поведения и рациона этих удивительных существ, но и для разработки новых методов их сохранения, поскольку изменение климата и человеческая деятельность продолжают угрожать жизни на Земле.

Заключение

Необычные кадры с черным дьяволом, вынырнувшим на поверхность, являются не только увлекательным наблюдением, но и важным шагом в изучении морской экосистемы и её изменений. Это событие напоминает о важности охраны океанов и сохранения морских видов, чьи адаптации и поведение остаются загадкой для науки.

Уточнения

Морские черти - отряд лучепёрых рыб с преимущественно курьёзной внешностью.

Европейский удильщик — хищная рыба отряда удильщикообразных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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