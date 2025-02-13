Когда дельфины решают устроить праздник: 1500 морских тусовщиков в одном месте

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Сотни дельфинов устроили "вечеринку" у берегов Калифорнии

В заливе Кармель, штат Калифорния, была зафиксирована невероятная сцена: более 1500 серых дельфинов собрались в огромную стаю, которая вызвала настоящий фурор среди наблюдателей.

Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфин обыкновенный, род Delphinus

Эти дельфины, с массивными серыми телами и характерными плоскими головами, оказались в процессе миграции на юг. Во время пути они устроили настоящее шоу, прыгая и выполняя маневры, которые привлекли внимание местных специалистов и туристов. Несмотря на свою не такую уж грациозную манеру плавания, дельфины привлекают внимание благодаря своей яркой социальной активности.

Обычно серые дельфины перемещаются небольшими группами, но эта стая, запечатлённая командой Monterey Bay Whale Watch, нарушила привычные каноны, двигаясь вместе в невероятном масштабе. Это явление стало настоящей сенсацией, так как побережье Северной Калифорнии является идеальным местом для скоплений этих животных, благодаря глубоким водам.

Дельфины активно охотятся на кальмаров, и часто делают это ночью, когда кальмары поднимаются ближе к поверхности. По словам Коллин Талти, одного из участников наблюдательной группы, поведение дельфинов напоминало настоящее торжество, подобное вечеринке, где все участники буквально "отрываются" на волнах.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие к семейству дельфиновых.



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