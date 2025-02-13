Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасности, скрывающиеся в кондиционерах для белья: как выбрать безопасное средство
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Сделанные губы видно сразу: эти признаки выдают вмешательство косметолога
Страх окутывает заброшенную железную дорогу: там вспыхивает свет, но никто не знает, что это
Секреты путешествий с питомцами: бесплатный присмотр в музеях Италии
Странное поведение кота: почему он пьёт из туалета и как это исправить
На дорогах новый вид камер — зачем они следят за машинами
Менопауза: 6 привычек, которые ускоряют ее наступление
Ипотечные ставки: когда ждать снижения и как это повлияет на рынок

Когда дельфины решают устроить праздник: 1500 морских тусовщиков в одном месте

1:29
Интересные Новости

Сотни дельфинов устроили "вечеринку" у берегов Калифорнии

В заливе Кармель, штат Калифорния, была зафиксирована невероятная сцена: более 1500 серых дельфинов собрались в огромную стаю, которая вызвала настоящий фурор среди наблюдателей.

Дельфин обыкновенный, род Delphinus
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дельфин обыкновенный, род Delphinus

Эти дельфины, с массивными серыми телами и характерными плоскими головами, оказались в процессе миграции на юг. Во время пути они устроили настоящее шоу, прыгая и выполняя маневры, которые привлекли внимание местных специалистов и туристов. Несмотря на свою не такую уж грациозную манеру плавания, дельфины привлекают внимание благодаря своей яркой социальной активности.

Обычно серые дельфины перемещаются небольшими группами, но эта стая, запечатлённая командой Monterey Bay Whale Watch, нарушила привычные каноны, двигаясь вместе в невероятном масштабе. Это явление стало настоящей сенсацией, так как побережье Северной Калифорнии является идеальным местом для скоплений этих животных, благодаря глубоким водам.

Дельфины активно охотятся на кальмаров, и часто делают это ночью, когда кальмары поднимаются ближе к поверхности. По словам Коллин Талти, одного из участников наблюдательной группы, поведение дельфинов напоминало настоящее торжество, подобное вечеринке, где все участники буквально "отрываются" на волнах.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие к семейству дельфиновых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Последние материалы
Рост цен на готовые новостройки в Москве: какие сегменты показали наибольший скачок
Самый крупный коралл в истории: новый рекорд длины и угроза для будущего
Вода в Средиземном море скрывает частицу, способную изменить представления о космосе
Спорт на диване: улучшит гибкость и снимет боль в суставах
10 простых правил, которые могут спасти вашу поездку
Кожа будет сиять, как у Клеопатры: древние секреты египетских красавиц
Молдовагаз отправил в Приднестровье 3 млн кубометров газа
Спать в разных комнатах? Нет! Валерия и Пригожин обсудили, что считают нормой в отношениях
Штрафы в каршеринге: три главных запрета, о которых мало кто знает
В Евросоюзе потребовали места за столом переговоров по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.