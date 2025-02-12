Марокканские козы, известные своей необычной способностью забираться на деревья в поисках пищи, стали настоящей достопримечательностью для туристов. Особенно они любят арганию колючую - дерево с острыми колючками, на которое они забираются, чтобы полакомиться листьями и плодами.
Фермеры в Марокко давно заметили, что козы, сбиваясь в стада, не только находят себе еду, но и случайно помогают аграриям. В процессе поедания плодов аргании животные оставляют за собой косточки, которые затем собираются пастухами. Эти семена прессуют, получая ценное аргановое масло, известное своими полезными свойствами. Таким образом, и козы, и деревья выигрывают: очищенные семена падают на землю, что способствует их прорастанию и росту новых деревьев.
Однако, как и во многих случаях, не обошлось без человеческого вмешательства. Фотограф Всемирного фонда защиты дикой природы Аарон Гекоски провёл расследование, в ходе которого выяснил, что некоторые фермеры начали использовать коз для привлечения туристов. Они специально загоняют животных на деревья, устраивают для них платформы, чтобы те удобнее стояли и позировали для фотографий. Уставших животных заменяют на новые стада, создавая иллюзию, что процесс — естественный.
Так фермеры зарабатывают деньги на уникальных фотосессиях с козами, заставляя животных участвовать в коммерческом шоу.
Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.