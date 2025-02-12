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Марокканские козы на деревьях: прирученные чудеса природы или хитроумный бизнес

1:38
Интересные Новости

Как козы оказываются на деревьях в Марокко и как это приносит деньги фермерам

Марокканские козы, известные своей необычной способностью забираться на деревья в поисках пищи, стали настоящей достопримечательностью для туристов. Особенно они любят арганию колючую - дерево с острыми колючками, на которое они забираются, чтобы полакомиться листьями и плодами.

Козы
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Козы

Фермеры в Марокко давно заметили, что козы, сбиваясь в стада, не только находят себе еду, но и случайно помогают аграриям. В процессе поедания плодов аргании животные оставляют за собой косточки, которые затем собираются пастухами. Эти семена прессуют, получая ценное аргановое масло, известное своими полезными свойствами. Таким образом, и козы, и деревья выигрывают: очищенные семена падают на землю, что способствует их прорастанию и росту новых деревьев.

Однако, как и во многих случаях, не обошлось без человеческого вмешательства. Фотограф Всемирного фонда защиты дикой природы Аарон Гекоски провёл расследование, в ходе которого выяснил, что некоторые фермеры начали использовать коз для привлечения туристов. Они специально загоняют животных на деревья, устраивают для них платформы, чтобы те удобнее стояли и позировали для фотографий. Уставших животных заменяют на новые стада, создавая иллюзию, что процесс — естественный.

Так фермеры зарабатывают деньги на уникальных фотосессиях с козами, заставляя животных участвовать в коммерческом шоу.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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