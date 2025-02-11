Жизнь бабочек монархов под угрозой: невероятный спад численности в США

Численность бабочек монархов в США упала до 30-летнего минимума

Популяция бабочек данаид монархов, которые зимуют в западной части США, достигла тревожного минимума - самой низкой отметки за последние три десятилетия. Число особей сократилось до 9119, что на 96% меньше, чем годом ранее, когда их было более 233 тысяч. Это второе по величине сокращение за всю историю наблюдений, сообщает Associated Press.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бабочка

Мониторинг численности этих бабочек проводится уже 28 лет Калифорнийским и Аризонским отделами Ксеркса - организации, занимающейся сохранением беспозвоночных. В 1997 году был зафиксирован рекордный показатель — 1,2 миллиона особей, однако нынешний результат оказался весьма удручающим.

Основной причиной сокращения популяции учёные называют потерю естественного ареала обитания, исчезновение важного растения — ваточника, который необходим гусеницам для нормального развития. Также свою роль играют пестициды и изменения климата, негативно сказывающиеся на экосистемах.

Хотя численность бабочек достигла исторического минимума, специалисты подчёркивают, что популяция уже восстанавливалась в прошлом, и пока рано делать выводы о долгосрочных последствиях текущего кризиса.

Уточнения

Данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид (Nymphalidae).



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