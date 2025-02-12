Лоси сбрасывают рога не просто так: важная роль этого процесса в их жизни

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Почему лоси сбрасывают свои рога

Зимой лоси сбрасывают свои массивные рога — этот процесс имеет важное значение для их выживания. Хотя эти рога могут достигать размаха 1,5 метра, в холодное время года они становятся ненужным грузом. Почему же лоси решают избавиться от них? Давайте разберёмся.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лось

Рога как индикатор здоровья и возраста

С самого начала роста рога покрыты специальной кожей, насыщенной кровеносными сосудами и нервами, что делает их особенно чувствительными. Лоси активно трут рога о деревья, чтобы ускорить процесс засыхания и отшелушивания кожи, как только кость затвердевает.

Каждый год новые рога растут больше и крепче, а их форма и размер позволяют определить возраст лося. У молодых особей рога ещё не разветвляются, а у старых - они становятся более размахнутыми. К тому же, размеры и форма рогов могут служить индикатором здоровья и питания: у старых лосей рога уже не такие крупные и мощные, как у более молодых самцов.

Рога в брачный период

Самцы используют свои рога в поединках за самок. Побеждает тот, чьи рога более внушительные. По словам зоолога В. Волкова, крупные разветвлённые рога привлекают самок и свидетельствуют о хорошей генетике самца.

Рога как излишний груз

Однако зимой рога становятся тяжким бременем. Они могут весить до 30 кг, и лосю необходимо сберегать энергию, чтобы пережить холодное время года. В отличие от оленей, которые используют рога для защиты, лоси защищаются от хищников своими мощными копытами. Одним ударом копыта они могут убить даже взрослого волка. Таким образом, сбрасывание рогов — это не только естественный процесс, но и способ облегчить жизнь лосю в холодные месяцы.

Уточнения

Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.



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