Индия показала пример: популяция тигров стремительно растет

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Популяция тигров в Индии удвоилась: как стране удалось спасти хищников

Индия достигла впечатляющих успехов в сохранении тигров: за последние 10 лет численность этих животных в стране выросла в два раза. Как сообщает журнал Nature, такой результат стал возможным благодаря комплексным природоохранным мерам.

Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тигр

Как Индии удалось удвоить популяцию тигров

Основными шагами стали:

Борьба с браконьерством и защита ареалов обитания.

Увеличение популяции диких животных, составляющих основу рациона тигров.

Снижение конфликтов между человеком и хищниками.

Поддержка местных жителей, живущих рядом с заповедниками, и развитие экотуризма.

Тигры в Индии: впечатляющая статистика

Согласно данным Национальной службы по охране тигров, в 2010 году в стране насчитывалось 1706 тигров, а к 2022 году их стало уже 3682. Теперь в Индии обитает около 75% всех тигров на планете.

Охрана природы помогает и людям

Исследование показало, что сохранение тигров положительно отразилось не только на биологическом разнообразии, но и на местных сообществах. Развитие экологического туризма увеличило доходы людей, живущих рядом с заповедниками, что позволило снизить экономическую зависимость от использования природных ресурсов.

Опыт Индии может помочь другим странам

Эксперты подчёркивают, что успех Индии может стать примером для других государств, где обитают тигры. Это доказывает, что защита дикой природы приносит пользу не только экосистемам, но и людям.

Уточнения

Тигр - хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.



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