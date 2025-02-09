Красноухие черепахи оказались выброшены в мусорном контейнере

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Брошенные в мусорке: в Москве нашли красноухих черепах

На северо-востоке Москвы дворник обнаружил в мусорном контейнере двух красноухих черепах, выброшенных, вероятно, прежними владельцами.

Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноухая черепаха

Почему владельцы избавляются от черепах

Специалисты Центра реабилитации диких животных, куда передали находку, пояснили, что подобные случаи происходят регулярно. Многие люди, покупая красноухих черепах, не до конца понимают сложность ухода за ними. В итоге, осознав, что содержать таких питомцев непросто, владельцы либо выбрасывают их, либо отпускают в ближайшие водоёмы.

Опасность для природы

Такое решение не только жестоко по отношению к самим черепахам, но и представляет угрозу для экосистемы. Красноухие черепахи не приспособлены к российскому климату и не способны пережить зиму. Кроме того, в природных водоёмах они наносят ущерб окружающей среде, вытесняя местных обитателей, включая европейскую болотную черепаху. Эти рептилии активно поедают беспозвоночных, рыбу и даже птенцов, нарушая баланс экосистемы.

Призыв к ответственности

В связи с этим специалисты центра призвали москвичей не отпускать экзотических питомцев в природу и серьёзно подходить к вопросу их содержания. Прежде чем завести необычного питомца, важно изучить все особенности ухода за ним, чтобы избежать подобных ситуаций.

Уточнения

Красноухая черепаха — вид черепах из семейства американских пресноводных черепах.



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