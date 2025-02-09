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Австралия уточнила список ядовитых пауков: что изменилось

1:30
Интересные Новости

Смертоносных сиднейских пауков оказалось больше, чем думали учёные

Австралийские биологи сделали неожиданное открытие: ранее считавшийся одним видом сиднейский воронковый паук на самом деле включает три разных вида. Это означает, что опасные пауки Австралии значительно разнообразнее, чем предполагалось.

Паук
Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Паук

Какие новые виды выявили

Исследования Австралийского парка рептилий показали различия в размерах, ареалах обитания и яде пауков. В результате учёные классифицировали три отдельных вида:

  • Atrax christenseni - самый крупный из них, встречается в районе Ньюкасла.
  • Atrax montanus - обитает в Голубых горах.
  • Atrax robustus — распространён в Сиднейском бассейне.

Эти пауки ведут схожий образ жизни, но предпочитают разные условия, что ранее оставалось незамеченным.

Как это повлияет на безопасность

Хотя укусы этих пауков могут быть смертельными, благодаря разработанному в 1981 году антидоту случаев гибели от них не фиксировалось. Однако учёные надеются, что новое открытие поможет создать более эффективные противоядия, учитывающие особенности яда каждого вида.

Это исследование ещё раз подчёркивает, что природа Австралии полна сюрпризов, и даже хорошо изученные виды могут скрывать неожиданные тайны.

Уточнения

Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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