Как древние существа ушли в океан и стали китами

Киты - одни из самых удивительных существ на планете. Их предки когда-то ходили по земле, но затем выбрали морскую среду обитания. Учёные проследили эволюционный путь этих гигантов и выяснили, что их ближайшие живые родственники — бегемоты.
Как выглядели первые киты
Около 50 млн лет назад на Земле жил Pakicetus - древний предок китов, который вёл полуводный образ жизни. Он мог питаться как животными, так и рыбой, а уникальная структура слуховой кости позволяла ему прекрасно слышать даже под водой.
Позже появился Ambulocetus, живший 50-48 млн лет назад. Это существо обладало длинным хвостом и уже было хорошо приспособлено к плаванию.
Когда киты полностью ушли в океан
Примерно 34 млн лет назад сформировались два современных семейства китов:
Как изменились киты в процессе эволюции
Генетические исследования показывают, что китообразные утратили задние конечности, а также гены, отвечающие за обоняние и вкусовые ощущения. Зато у них развились огромные размеры, мощные плавники и способность ориентироваться с помощью эхолокации.
Эволюция китов — наглядный пример того, как природа приспосабливает живые организмы к новым условиям, превращая сухопутных существ в настоящих хозяев океанов.
Обыкнове́нный бегемо́т — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.
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