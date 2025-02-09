Как древние существа ушли в океан и стали китами

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Предки китов жили на суше: учёные раскрыли эволюционный парадокс

Киты - одни из самых удивительных существ на планете. Их предки когда-то ходили по земле, но затем выбрали морскую среду обитания. Учёные проследили эволюционный путь этих гигантов и выяснили, что их ближайшие живые родственники — бегемоты.

Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain горбатый кит, хвост

Как выглядели первые киты

Около 50 млн лет назад на Земле жил Pakicetus - древний предок китов, который вёл полуводный образ жизни. Он мог питаться как животными, так и рыбой, а уникальная структура слуховой кости позволяла ему прекрасно слышать даже под водой.

Позже появился Ambulocetus, живший 50-48 млн лет назад. Это существо обладало длинным хвостом и уже было хорошо приспособлено к плаванию.

Когда киты полностью ушли в океан

Примерно 34 млн лет назад сформировались два современных семейства китов:

Усатые киты - крупнейшие морские млекопитающие, фильтрующие пищу через специальные пластины.

- крупнейшие морские млекопитающие, фильтрующие пищу через специальные пластины. Зубатые киты - группа, к которой относятся дельфины и косатки.

Как изменились киты в процессе эволюции

Генетические исследования показывают, что китообразные утратили задние конечности, а также гены, отвечающие за обоняние и вкусовые ощущения. Зато у них развились огромные размеры, мощные плавники и способность ориентироваться с помощью эхолокации.

Эволюция китов — наглядный пример того, как природа приспосабливает живые организмы к новым условиям, превращая сухопутных существ в настоящих хозяев океанов.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.



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