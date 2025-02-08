Одинокая рыба-луна перестала есть, и вот как ее удалось спасти

Как картонные друзья спасли рыбу-луну от депрессии

В Японии произошёл необычный случай: в аквариуме Kaikyokan рыба-луна впала в депрессию после закрытия учреждения на реконструкцию. Оказавшись в одиночестве без посетителей, она потеряла интерес к окружающему миру и перестала есть.

Фото: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration is licensed under public domain Обыкновенная луна-рыба

Необычный способ борьбы с одиночеством

Сотрудники аквариума заметили, что рыба, известная своим дружелюбным поведением и любопытством, испытывает стресс. Учитывая, что она оставалась единственным обитателем резервуара, специалисты решили пойти на нестандартный эксперимент — разместили у стекла картонные фигуры, имитирующие посетителей.

Результат превзошёл ожидания

Рыба-луна быстро отреагировала на нововведение: она начала внимательно следить за картонными "людьми", махала им плавником и даже возобновила питание. Это наглядно показало, насколько важны для морских животных социальные взаимодействия, даже в неволе.

Феномен рыбы-луны

Эти гигантские рыбы могут достигать 3,5 метров в длину и весить до 1,5 тонн, однако в условиях аквариумов они обычно имеют меньшие размеры. Несмотря на массивное тело, рыба-луна отличается высокой чувствительностью к изменениям в среде и, как оказалось, может страдать от одиночества.

Этот случай не только удивил сотрудников, но и стал ярким напоминанием о том, что даже морские существа нуждаются в обществе.

Уточнения

Аква́риум — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов.



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