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Вирус, уничтожающий креветок: аквакультура под угрозой

1:47
Интересные Новости

Креветочный бизнес под ударом: смертельный вирус ставит отрасль на грань кризиса

Разведение креветок оказалось под серьёзной угрозой: вирус синдрома WSSV, вызывающий болезнь белых пятен (WSD), стремительно уничтожает популяции тихоокеанских белых креветок. Эта инфекция обладает стопроцентной смертностью в течение 3-10 дней, что грозит огромными убытками для фермеров морепродуктов.

Жареные креветки
Фото: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные креветки

Глобальная угроза для аквакультуры

Вспышки WSD фиксируются по всему миру, и ситуация только усугубляется. Рыночная напряжённость растёт, поскольку снижение объёмов производства может привести к дефициту креветок и росту цен. Пока владельцы ферм вынуждены полагаться лишь на карантинные меры и дезинфекцию оборудования, учёные активно ищут способы борьбы с вирусом.

Наука против вируса

Исследователи из Центра биологических исследований Северо-Западной Южной Каролины разрабатывают новые методы выявления патогена, что поможет обнаруживать заражённые особи ещё до появления первых симптомов. Уже созданы тест-наборы для ранней диагностики WSSV, позволяющие быстро реагировать на угрозу.

Дополнительно ведутся генетические исследования по созданию креветок, устойчивых к вирусу. Если такие проекты увенчаются успехом, это может стать прорывом для всей индустрии морепродуктов.

Будущее отрасли под вопросом

Борьба с вирусом WSSV продолжается, но пока фермеры остаются в зоне риска, а рынок креветок может столкнуться с серьёзными потрясениями. В ближайшие годы аквакультуре придётся адаптироваться к новым условиям, чтобы выжить в борьбе с опасной инфекцией.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.

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Автор Дмитрий Тезнев
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