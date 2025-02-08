Вирус, уничтожающий креветок: аквакультура под угрозой

Разведение креветок оказалось под серьёзной угрозой: вирус синдрома WSSV, вызывающий болезнь белых пятен (WSD), стремительно уничтожает популяции тихоокеанских белых креветок. Эта инфекция обладает стопроцентной смертностью в течение 3-10 дней, что грозит огромными убытками для фермеров морепродуктов.
Глобальная угроза для аквакультуры
Вспышки WSD фиксируются по всему миру, и ситуация только усугубляется. Рыночная напряжённость растёт, поскольку снижение объёмов производства может привести к дефициту креветок и росту цен. Пока владельцы ферм вынуждены полагаться лишь на карантинные меры и дезинфекцию оборудования, учёные активно ищут способы борьбы с вирусом.
Наука против вируса
Исследователи из Центра биологических исследований Северо-Западной Южной Каролины разрабатывают новые методы выявления патогена, что поможет обнаруживать заражённые особи ещё до появления первых симптомов. Уже созданы тест-наборы для ранней диагностики WSSV, позволяющие быстро реагировать на угрозу.
Дополнительно ведутся генетические исследования по созданию креветок, устойчивых к вирусу. Если такие проекты увенчаются успехом, это может стать прорывом для всей индустрии морепродуктов.
Будущее отрасли под вопросом
Борьба с вирусом WSSV продолжается, но пока фермеры остаются в зоне риска, а рынок креветок может столкнуться с серьёзными потрясениями. В ближайшие годы аквакультуре придётся адаптироваться к новым условиям, чтобы выжить в борьбе с опасной инфекцией.
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.
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