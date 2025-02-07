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Тапиры возвращаются в Бразилию: почему это хороший знак для экосистемы?

1:55
Интересные Новости

Тапиры вернулись в Бразилию: как это связано с восстановлением экосистемы

После более чем 110 лет отсутствия южноамериканские тапиры (Tapirus terrestris) снова появились в Бразилии. Камеры-ловушки в государственном парке Кунхамбебе, расположенном в штате Рио-де-Жанейро, зафиксировали как минимум четыре особи, включая мать с детёнышем. Это удивительное событие стало возможным благодаря улучшению состояния местных лесов, которые раньше не могли поддерживать таких крупных животных.

Тапир
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тапир

Почему это важно

Экологи считают возвращение тапиров важным сигналом: оно указывает на восстановление экосистемы. Эти млекопитающие играют незаменимую роль в природе — они способствуют распространению семян, что увеличивает биоразнообразие. Благодаря их возвращению можно надеяться, что флора и фауна региона восстанавливаются.

Биолог Марсело Купелло объяснил: "Возвращение тапиров — это знак того, что территории становятся экологически связанными и могут поддерживать крупные виды животных". Это также подчёркивает важность охраняемых природных территорий для сохранения дикой природы.

Важность охраняемых территорий

Тапиры, как и многие другие животные, зависят от своего окружения. Без устойчивых экосистем, которые поддерживают жизнедеятельность крупных видов, такие животные не могут выжить. Возвращение тапиров в Бразилию показывает, что охрана природы и восстановление лесов работают, и мы можем увидеть реальные результаты этих усилий.

Это событие также напоминает о важности работы по сохранению природы, ведь даже после длительного исчезновения, если условия для жизни животных восстанавливаются, они могут вернуться и вновь стать частью экосистемы.

Уточнения

Тапи́ры - травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные), несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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