Тапиры возвращаются в Бразилию: почему это хороший знак для экосистемы?

После более чем 110 лет отсутствия южноамериканские тапиры (Tapirus terrestris) снова появились в Бразилии. Камеры-ловушки в государственном парке Кунхамбебе, расположенном в штате Рио-де-Жанейро, зафиксировали как минимум четыре особи, включая мать с детёнышем. Это удивительное событие стало возможным благодаря улучшению состояния местных лесов, которые раньше не могли поддерживать таких крупных животных.
Экологи считают возвращение тапиров важным сигналом: оно указывает на восстановление экосистемы. Эти млекопитающие играют незаменимую роль в природе — они способствуют распространению семян, что увеличивает биоразнообразие. Благодаря их возвращению можно надеяться, что флора и фауна региона восстанавливаются.
Биолог Марсело Купелло объяснил: "Возвращение тапиров — это знак того, что территории становятся экологически связанными и могут поддерживать крупные виды животных". Это также подчёркивает важность охраняемых природных территорий для сохранения дикой природы.
Тапиры, как и многие другие животные, зависят от своего окружения. Без устойчивых экосистем, которые поддерживают жизнедеятельность крупных видов, такие животные не могут выжить. Возвращение тапиров в Бразилию показывает, что охрана природы и восстановление лесов работают, и мы можем увидеть реальные результаты этих усилий.
Это событие также напоминает о важности работы по сохранению природы, ведь даже после длительного исчезновения, если условия для жизни животных восстанавливаются, они могут вернуться и вновь стать частью экосистемы.
Тапи́ры - травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные), несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом.
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