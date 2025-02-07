Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швеция скорбит по жертвам в Эребру. И ужесточает контроль за оборотом оружия
Польша против пакта ЕС. Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт
Омлет поднялся в сковороде, но осел на тарелке? Всё из-за одной ошибки — вот что нельзя делать
Этот важный документ покажет, в каком состоянии машина — не пробег, а он решает всё
Жить на одном квадратном метре и без окон — путешественница раскрыла правду о жизни в Гонконге
Как Россия использует западные активы в своих интересах
Миллионы россиян каждый день покупают этот хлеб, не зная о его опасности, а для врачей она очевидна
Томаты в теплице: как выбрать лучший сорт для богатого урожая?
Готовьте плов с чистой совестью: новый сорт риса больше не портит атмосферу

Зубная щётка им не нужна: что спасает диких животных от кариеса — секрет в их рационе

2:17
Интересные Новости

Как дикие животные обходятся без чистки зубов

Представьте, что вам не нужно чистить зубы — ни раз в день, ни даже раз в неделю. Звучит как мечта, не так ли? Но для диких животных это реальность. Почему они не страдают от кариеса, хотя не имеют привычки регулярно чистить зубы? Ответ кроется в их диете.

Лиса
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Лиса

Натуральное питание против рафинированных углеводов

Консультант по стоматологии в Лондонском зоопарке, Питер Кертеш, объясняет, что дикие животные не сталкиваются с кариесом, как люди. Все благодаря их рациону, который состоит из натуральных продуктов. В отличие от нас, они не едят рафинированных углеводов — основного врага зубов. Рацион диких зверей включает в основном мясо, растения и другие естественные продукты, что значительно снижает риск появления стоматологических заболеваний.

Травмы зубов — реальная угроза

Однако, несмотря на отсутствие кариеса, дикие животные часто сталкиваются с другими проблемами с зубами — травмами. Удары, борьба с хищниками, поедание грубой пищи — все это может повредить зубы. Травмы становятся более частыми, чем кариес, поскольку дикие животные подвергаются постоянным физическим нагрузкам и риску.

Что происходит в зоопарках

Интересно, что в условиях неволи, когда продолжительность жизни животных значительно увеличивается, появляются и новые стоматологические проблемы. В зоопарках и сафари-парках животные начинают сталкиваться с теми же проблемами, что и люди — от налёта до кариеса, если их диета не так естественна, как в дикой природе.

Естественная диета и заботы экстремальной жизни

Итак, с одной стороны, естественная диета спасает диких животных от большинства стоматологических заболеваний, но с другой — экстремальный образ жизни компенсирует это другими заботами, например, травмами зубов.

Таким образом, дикие животные обойтись без чистки зубов могут, но они сталкиваются с другими, не менее серьёзными проблемами, которые мы редко учитываем, думая о дикой природе.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Авто
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту
Красота и стиль
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Последние материалы
Что сказали в NASA о Баканове?
Теперь вас могут остановить без причины — новые правила ГИБДД, о которых должен знать каждый водитель
Как весной подкормить вишневые деревья для сбора ягод ведрами
Если бы эти обезьяны играли в покер, люди бы всегда проигрывали: как им удаётся всё понимать
Мороз и солнце — скрытые враги ваших глаз: вот кому обязательно надо носить тёмные очки даже зимой
Бенедикт Камбербэтч извинился за участие в скандальном фильме
Секреты кошачьего поведения: почему они так любят спать у ног
Как выбрать кухонную мойку? Разбираем плюсы и минусы популярных вариантов
Где брокколи растёт лучше всего? Секреты правильного севооборота
Минеральный рай — почему стоит посетить Хохоловские термы в Польше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.