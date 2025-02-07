Зубная щётка им не нужна: что спасает диких животных от кариеса — секрет в их рационе

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Как дикие животные обходятся без чистки зубов

Представьте, что вам не нужно чистить зубы — ни раз в день, ни даже раз в неделю. Звучит как мечта, не так ли? Но для диких животных это реальность. Почему они не страдают от кариеса, хотя не имеют привычки регулярно чистить зубы? Ответ кроется в их диете.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Лиса

Натуральное питание против рафинированных углеводов

Консультант по стоматологии в Лондонском зоопарке, Питер Кертеш, объясняет, что дикие животные не сталкиваются с кариесом, как люди. Все благодаря их рациону, который состоит из натуральных продуктов. В отличие от нас, они не едят рафинированных углеводов — основного врага зубов. Рацион диких зверей включает в основном мясо, растения и другие естественные продукты, что значительно снижает риск появления стоматологических заболеваний.

Травмы зубов — реальная угроза

Однако, несмотря на отсутствие кариеса, дикие животные часто сталкиваются с другими проблемами с зубами — травмами. Удары, борьба с хищниками, поедание грубой пищи — все это может повредить зубы. Травмы становятся более частыми, чем кариес, поскольку дикие животные подвергаются постоянным физическим нагрузкам и риску.

Что происходит в зоопарках

Интересно, что в условиях неволи, когда продолжительность жизни животных значительно увеличивается, появляются и новые стоматологические проблемы. В зоопарках и сафари-парках животные начинают сталкиваться с теми же проблемами, что и люди — от налёта до кариеса, если их диета не так естественна, как в дикой природе.

Естественная диета и заботы экстремальной жизни

Итак, с одной стороны, естественная диета спасает диких животных от большинства стоматологических заболеваний, но с другой — экстремальный образ жизни компенсирует это другими заботами, например, травмами зубов.

Таким образом, дикие животные обойтись без чистки зубов могут, но они сталкиваются с другими, не менее серьёзными проблемами, которые мы редко учитываем, думая о дикой природе.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных.



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