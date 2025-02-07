Этот природный секрет может изменить подход к противоскользящей обуви

Каждую зиму скользкие тротуары и лёд становятся настоящим испытанием для нашей обуви. Но что, если ответ на эту проблему лежит в природе? Исследования показывают, что уникальные лапки гекконов, способные сохранять сцепление с влажными и скользкими поверхностями, могут стать основой для разработки нового материала для противоскользящей обуви.
Лапки гекконов покрыты множеством микроскопических щетинок, между которыми находятся бороздки, притягивающие воду благодаря капиллярному эффекту. Это позволяет рептилиям легко перемещаться по мокрым и скользким поверхностям. На основе этой природной особенности группа учёных создала новый полимерный материал, который использует сочетание силиконовой резины и наночастиц гидрофильной керамики — циркония.
Материал с созданными лазером бороздками, имитирующими структуру лапок геккона, уже продемонстрировал потрясающие результаты. При контакте с мокрым льдом цирконий мгновенно притягивает воду, обеспечивая сцепление всего за 1,5 миллисекунды. Результаты испытаний показали, что материал, содержащий от 3 до 5% наночастиц циркония, показывает наилучшую эффективность.
Этот материал имеет огромный потенциал для создания безопасной зимней обуви, которая сможет предотвратить падения на льду. Пока ещё не ясно, когда такие технологии будут доступны в массовом производстве, но факт остаётся фактом: природа вновь вдохновила человечество на решение одной из самых насущных проблем зимнего сезона.
Гекко́ны — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц, характеризующихся в большинстве случаев двояковогнутыми позвонками, утратой височных дуг.
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