Этот природный секрет может изменить подход к противоскользящей обуви

1:51 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Гекконы могут стать вдохновением для создания идеальной противоскользящей обуви

Каждую зиму скользкие тротуары и лёд становятся настоящим испытанием для нашей обуви. Но что, если ответ на эту проблему лежит в природе? Исследования показывают, что уникальные лапки гекконов, способные сохранять сцепление с влажными и скользкими поверхностями, могут стать основой для разработки нового материала для противоскользящей обуви.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Геккон

В чём же секрет

Лапки гекконов покрыты множеством микроскопических щетинок, между которыми находятся бороздки, притягивающие воду благодаря капиллярному эффекту. Это позволяет рептилиям легко перемещаться по мокрым и скользким поверхностям. На основе этой природной особенности группа учёных создала новый полимерный материал, который использует сочетание силиконовой резины и наночастиц гидрофильной керамики — циркония.

Материал с созданными лазером бороздками, имитирующими структуру лапок геккона, уже продемонстрировал потрясающие результаты. При контакте с мокрым льдом цирконий мгновенно притягивает воду, обеспечивая сцепление всего за 1,5 миллисекунды. Результаты испытаний показали, что материал, содержащий от 3 до 5% наночастиц циркония, показывает наилучшую эффективность.

Этот материал имеет огромный потенциал для создания безопасной зимней обуви, которая сможет предотвратить падения на льду. Пока ещё не ясно, когда такие технологии будут доступны в массовом производстве, но факт остаётся фактом: природа вновь вдохновила человечество на решение одной из самых насущных проблем зимнего сезона.

Уточнения

Гекко́ны — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц, характеризующихся в большинстве случаев двояковогнутыми позвонками, утратой височных дуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.