Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в воровстве денег из благотворительных фондов
Макияж с эффектом роскоши: секретные техники, которые придадут вам дорогой и утончённый вид
Роботы против людей! Необычный забег устроят китайцы
Отдыху в Анапе быть? Пляжи подготовят к сезону отпусков
Подорожание неизбежно: 37% компаний объявили о грядущем росте цен
Эта одежда скроет ваши недостатки! Дизайнер перечислила лайфхаки
Почему по утрам жизнь кажется лучше? Британцы сделали неожиданное открытие
ВСУ такого не ожидали: почему контратака на Курскую область не удалась?
Оказывается, растительное молоко — это просто вода с ароматизатором

Космические похороны: развеять прах в стратосферу предложили россиянам

0:31
Интересные Новости

Новую услугу придумала московская компания. Россиянам предлагают развеять свой прах прямо в космос.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Урну с останками обещают прикрепить к зонду, который поднимется на высоту 30 километров. После этого прах будет дрейфовать в стратосфере несколько недель.

По словам авторов идеи, за процессом смогут следить родственники: из космоса для них проведут прямую трансляцию. Цена "космических" похорон — 350 тысяч рублей.

Уточнения

Крема́ция (от лат. cremare «сжечь, сжигать») — процесс сожжения тел. Обычно проводится в качестве обряда перед погребением. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Еда и рецепты
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок Аудио 
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Последние материалы
Роботы против людей! Необычный забег устроят китайцы
Отдыху в Анапе быть? Пляжи подготовят к сезону отпусков
Подорожание неизбежно: 37% компаний объявили о грядущем росте цен
Эта одежда скроет ваши недостатки! Дизайнер перечислила лайфхаки
Космические похороны: развеять прах в стратосферу предложили россиянам
Почему по утрам жизнь кажется лучше? Британцы сделали неожиданное открытие
ВСУ такого не ожидали: почему контратака на Курскую область не удалась?
Оказывается, растительное молоко — это просто вода с ароматизатором
Древние находки вернули Ингушетии: что нашли при ремонте трассы Кавказ?
Финляндия готовится к войне с Россией, — посол Кузнецов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.