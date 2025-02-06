Космические похороны: развеять прах в стратосферу предложили россиянам

Новую услугу придумала московская компания. Россиянам предлагают развеять свой прах прямо в космос.
Урну с останками обещают прикрепить к зонду, который поднимется на высоту 30 километров. После этого прах будет дрейфовать в стратосфере несколько недель.
По словам авторов идеи, за процессом смогут следить родственники: из космоса для них проведут прямую трансляцию. Цена "космических" похорон — 350 тысяч рублей.
Крема́ция (от лат. cremare «сжечь, сжигать») — процесс сожжения тел. Обычно проводится в качестве обряда перед погребением.
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