Космические похороны: развеять прах в стратосферу предложили россиянам

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Новую услугу придумала московская компания. Россиянам предлагают развеять свой прах прямо в космос.

Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андромеда

Урну с останками обещают прикрепить к зонду, который поднимется на высоту 30 километров. После этого прах будет дрейфовать в стратосфере несколько недель.

По словам авторов идеи, за процессом смогут следить родственники: из космоса для них проведут прямую трансляцию. Цена "космических" похорон — 350 тысяч рублей.

Уточнения

Крема́ция (от лат. cremare «сжечь, сжигать») — процесс сожжения тел. Обычно проводится в качестве обряда перед погребением.



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