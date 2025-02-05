Уникальное событие: детеныш акулы родился без отца

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В океанариуме в Луизиане произошло удивительное событие, которое озадачило учёных и привлекло внимание общественности. В штате Луизиана в океанариуме города Шривпорт на свет появился детёныш калифорнийской раздувающейся акулы, и при этом все самки акулы в аквариуме не имели контактов с самцами более трёх лет.

Фото: Flickr by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тигровая акула

Как это возможно

Эксперты предполагают, что это может быть результатом партеногенеза - редкого процесса размножения без участия самца. Или, возможно, имеет место отложенное оплодотворение, при котором самка сохраняет сперму в организме на протяжении длительного времени.

Малыш, получивший имя Йоко, был найден 3 января. Этот детёныш вылупился из яйца, которое, вероятно, оставалось в аквариуме около десяти месяцев, прежде чем было замечено сотрудниками океанариума. Несмотря на это, учёные пока не могут точно объяснить, как произошло это необычное событие.

Для того чтобы раскрыть тайну рождения акулы, специалисты намерены провести анализ ДНК, но для этого потребуется несколько месяцев, пока Йоко подрастёт и можно будет взять образцы крови. Пока же этот случай остаётся уникальным и показывает, насколько удивительными и адаптивными могут быть такие морские существа.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.





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