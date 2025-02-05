Рыболовные суда используются для незаконной торговли тиграми

Исследование, проведённое природоохранными организациями Panthera, ZSL и Университетом Санвей (Малайзия), выявило новую схему незаконной торговли частями малайзийских тигров, находящихся под угрозой исчезновения. Ключевую роль в этом преступном бизнесе играют коммерческие рыболовные суда.
Как браконьеры перевозят контрабанду
Опрос более 40 человек, включая самих браконьеров, показал, что морские пути стали предпочтительным способом транспортировки:
Что дальше
Авторы исследования подчёркивают, что борьба с этим преступным бизнесом требует глубокого понимания его структуры. Они надеются, что их работа поможет разработать эффективные меры для защиты малайзийских тигров и других исчезающих видов.
Браконье́рство - незаконная охота, отлов или добычу диких животных, рыбы, морепродуктов или растений, обычно связанные с правами на землю.
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