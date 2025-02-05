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Рыболовные суда используются для незаконной торговли тиграми

1:18
Интересные Новости

Браконьеры используют рыболовные суда для контрабанды частей тигров из Малайзии

Исследование, проведённое природоохранными организациями Panthera, ZSL и Университетом Санвей (Малайзия), выявило новую схему незаконной торговли частями малайзийских тигров, находящихся под угрозой исчезновения. Ключевую роль в этом преступном бизнесе играют коммерческие рыболовные суда.

Тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тигр

Как браконьеры перевозят контрабанду

Опрос более 40 человек, включая самих браконьеров, показал, что морские пути стали предпочтительным способом транспортировки:

  • Суда вмещают большие грузы, что делает перевозки более рентабельными.
  • Стоимость эксплуатации ниже, чем при использовании сухопутных маршрутов.
  • Риск таможенного досмотра минимален, особенно по сравнению с перевозками по воздуху.
  • Основные направления контрабанды — Вьетнам и другие страны Азии, где сохраняется высокий спрос на части тигров.

Что дальше

Авторы исследования подчёркивают, что борьба с этим преступным бизнесом требует глубокого понимания его структуры. Они надеются, что их работа поможет разработать эффективные меры для защиты малайзийских тигров и других исчезающих видов.

Уточнения

Браконье́рство - незаконная охота, отлов или добычу диких животных, рыбы, морепродуктов или растений, обычно связанные с правами на землю.

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Автор Дмитрий Тезнев
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