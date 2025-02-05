В Атлантике обнаружен редчайший полностью чёрный пингвин

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В Атлантике замечен редчайший полностью чёрный пингвин

На острове Южная Джорджия в южной части Атлантики был замечен уникальный полностью чёрный королевский пингвин. Это редкое явление вызвало настоящий ажиотаж среди учёных и любителей природы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пингвин

Как обнаружили необычного пингвина

Фотограф Ив Адамс, известный своими редкими кадрами, отправился на поиски после информации от руководителя экспедиции. Его усилия оправдались — ему удалось запечатлеть пингвина с полностью чёрным оперением, что является исключительным случаем.

Что такое меланизм и почему он так редок

Меланизм - это мутация, при которой увеличивается выработка меланина, в отличие от альбинизма.

Частичный меланизм встречается у одной особи на 250 000.

Полностью чёрные пингвины — ещё более редкое явление.

Как отметил доктор Аллан Бейкер из Университета Торонто, обычно у таких птиц остаются хотя бы небольшие белые пятна.

Несмотря на отсутствие камуфляжа, необходимого для выживания, этот пингвин дожил до зрелого возраста, что делает его ещё более удивительным.

Такие находки расширяют знания об эволюции и генетике животных, а также помогают лучше понять адаптационные механизмы в дикой природе.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).



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