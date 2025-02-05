В Атлантике обнаружен редчайший полностью чёрный пингвин

На острове Южная Джорджия в южной части Атлантики был замечен уникальный полностью чёрный королевский пингвин. Это редкое явление вызвало настоящий ажиотаж среди учёных и любителей природы.
Как обнаружили необычного пингвина
Фотограф Ив Адамс, известный своими редкими кадрами, отправился на поиски после информации от руководителя экспедиции. Его усилия оправдались — ему удалось запечатлеть пингвина с полностью чёрным оперением, что является исключительным случаем.
Что такое меланизм и почему он так редок
Меланизм - это мутация, при которой увеличивается выработка меланина, в отличие от альбинизма.
Несмотря на отсутствие камуфляжа, необходимого для выживания, этот пингвин дожил до зрелого возраста, что делает его ещё более удивительным.
Такие находки расширяют знания об эволюции и генетике животных, а также помогают лучше понять адаптационные механизмы в дикой природе.
Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).
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