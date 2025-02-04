Альфа-самцы платят высокую цену за лидерство: исследование

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Альфа-самцы страдают от стресса: учёные раскрыли тёмную сторону доминирования

Исследование, проведённое учёными Университета Дьюка (США), показало, что роль альфа-самца среди бабуинов связана не только с привилегиями, но и с серьёзным стрессом.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Почему альфа-самцы испытывают перегрузку

В рамках проекта по изучению поведения бабуинов в Кении исследователи обнаружили:

Уровень стрессовых гормонов (глюкокортикоидов) у альфа-самцов на 6 % выше , чем у их конкурентов.

, чем у их конкурентов. Доминирующие особи постоянно защищают самок от соперников, что требует больших энергетических затрат.

Из-за этого у них снижается уровень гормона Т3, регулирующего обмен веществ.

Как это влияет на здоровье

Постоянный стресс и высокая нагрузка могут сокращать продолжительность жизни альфа-самцов. Им приходится тратить больше энергии на защиту статуса, что приводит к истощению организма.

Учёные отмечают, что аналогичный эффект можно наблюдать и у людей: стремление к лидерству часто сопровождается перегрузками и эмоциональным выгоранием.

Уточнения

Альфа - в исследованиях социальных животных обозначение особей самого высокого ранга.



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