Альфа-самцы платят высокую цену за лидерство: исследование

Исследование, проведённое учёными Университета Дьюка (США), показало, что роль альфа-самца среди бабуинов связана не только с привилегиями, но и с серьёзным стрессом.
Почему альфа-самцы испытывают перегрузку
В рамках проекта по изучению поведения бабуинов в Кении исследователи обнаружили:
Как это влияет на здоровье
Постоянный стресс и высокая нагрузка могут сокращать продолжительность жизни альфа-самцов. Им приходится тратить больше энергии на защиту статуса, что приводит к истощению организма.
Учёные отмечают, что аналогичный эффект можно наблюдать и у людей: стремление к лидерству часто сопровождается перегрузками и эмоциональным выгоранием.
Альфа - в исследованиях социальных животных обозначение особей самого высокого ранга.
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