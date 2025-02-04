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Сотни редких улиток выпущены в Атлантике: шанс на спасение вида

1:35
Интересные Новости

Редкие улитки возвращаются в природу: на острове в Атлантике запущена программа спасения

На португальском острове Дезерташ стартовала амбициозная программа по восстановлению популяции редких улиток, находящихся на грани исчезновения. В течение нескольких лет учёные смогли увеличить их численность, а недавно сотни особей были возвращены в дикую природу.

Улитка
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Улитка

Как спасали исчезающий вид

С 2012 по 2017 годы исследователи из Института охраны природы и лесов Португалии обнаружили всего 200 улиток, которых отправили в зоопарки Великобритании и Франции для разведения.

Наибольшего успеха добились специалисты Честерского зоопарка, где разработали уникальную программу размножения. В результате их усилий удалось вырастить 1329 особей.

Возвращение в дикую природу

Недавно сотни выращенных улиток выпустили на остров Бужиу в Атлантическом океане — идеальное место для их адаптации, поскольку там отсутствуют инвазивные виды, угрожающие их выживанию.

Для наблюдения за переселенцами учёные пометили каждую улитку инфракрасной краской, что позволит отслеживать их адаптацию в новых условиях.

Почему это важно

По словам биолога Динарте Тейшейры, успех программы даёт надежду не только на восстановление улиток Дезерташа, но и на спасение других исчезающих видов.

"Теперь у нас есть шанс на будущее”, — резюмировал учёный.

Уточнения

Ули́тки - общеупотребительное название брюхоногих моллюсков, обладающих наружной раковиной.

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Автор Дмитрий Тезнев
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