Сотни редких улиток выпущены в Атлантике: шанс на спасение вида

На португальском острове Дезерташ стартовала амбициозная программа по восстановлению популяции редких улиток, находящихся на грани исчезновения. В течение нескольких лет учёные смогли увеличить их численность, а недавно сотни особей были возвращены в дикую природу.
Как спасали исчезающий вид
С 2012 по 2017 годы исследователи из Института охраны природы и лесов Португалии обнаружили всего 200 улиток, которых отправили в зоопарки Великобритании и Франции для разведения.
Наибольшего успеха добились специалисты Честерского зоопарка, где разработали уникальную программу размножения. В результате их усилий удалось вырастить 1329 особей.
Возвращение в дикую природу
Недавно сотни выращенных улиток выпустили на остров Бужиу в Атлантическом океане — идеальное место для их адаптации, поскольку там отсутствуют инвазивные виды, угрожающие их выживанию.
Для наблюдения за переселенцами учёные пометили каждую улитку инфракрасной краской, что позволит отслеживать их адаптацию в новых условиях.
Почему это важно
По словам биолога Динарте Тейшейры, успех программы даёт надежду не только на восстановление улиток Дезерташа, но и на спасение других исчезающих видов.
"Теперь у нас есть шанс на будущее”, — резюмировал учёный.
Ули́тки - общеупотребительное название брюхоногих моллюсков, обладающих наружной раковиной.
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