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Кораллы могут перемещаться: исследование меняет представления о них

1:15
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Кораллы долгое время считались неподвижными, но недавние исследования показали, что это не совсем так. Грибовидный коралл Cycloseris cyclolites способен самостоятельно передвигаться, ориентируясь на свет, что меняет представление о поведении этих морских организмов.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

Как кораллы двигаются

Исследователи изучили реакцию кораллов на разные типы освещения. В экспериментах с использованием затемнённых аквариумов выяснилось:

  • 86,7 % кораллов двигались к синему свету, предпочитая его белому.
  • Перемещения происходили непрерывно, а с периодами активности и отдыха.
  • Кораллы использовали особую стратегию передвижения — "импульсное инфляционное движение", раздувая ткани для создания подъёмной силы.

Почему это открытие важно

Понимание способности кораллов к миграции может помочь в восстановлении коралловых рифов, пострадавших от изменения климата. Если кораллы могут перемещаться в поисках оптимальных условий, это даёт надежду на их выживание и адаптацию к изменяющейся среде.

Уточнения

Кора́лл - материал скелета колонии коралловых полипов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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