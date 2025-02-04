Кораллы могут перемещаться: исследование меняет представления о них

Кораллы долгое время считались неподвижными, но недавние исследования показали, что это не совсем так. Грибовидный коралл Cycloseris cyclolites способен самостоятельно передвигаться, ориентируясь на свет, что меняет представление о поведении этих морских организмов.
Как кораллы двигаются
Исследователи изучили реакцию кораллов на разные типы освещения. В экспериментах с использованием затемнённых аквариумов выяснилось:
Почему это открытие важно
Понимание способности кораллов к миграции может помочь в восстановлении коралловых рифов, пострадавших от изменения климата. Если кораллы могут перемещаться в поисках оптимальных условий, это даёт надежду на их выживание и адаптацию к изменяющейся среде.
Кора́лл - материал скелета колонии коралловых полипов.
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