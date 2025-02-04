Кораллы могут перемещаться: исследование меняет представления о них

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Кораллы оказались подвижными: учёные раскрыли их тайный механизм

Кораллы долгое время считались неподвижными, но недавние исследования показали, что это не совсем так. Грибовидный коралл Cycloseris cyclolites способен самостоятельно передвигаться, ориентируясь на свет, что меняет представление о поведении этих морских организмов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Как кораллы двигаются

Исследователи изучили реакцию кораллов на разные типы освещения. В экспериментах с использованием затемнённых аквариумов выяснилось:

86,7 % кораллов двигались к синему свету , предпочитая его белому.

, предпочитая его белому. Перемещения происходили непрерывно , а с периодами активности и отдыха.

, а с периодами активности и отдыха. Кораллы использовали особую стратегию передвижения — "импульсное инфляционное движение", раздувая ткани для создания подъёмной силы.

Почему это открытие важно

Понимание способности кораллов к миграции может помочь в восстановлении коралловых рифов, пострадавших от изменения климата. Если кораллы могут перемещаться в поисках оптимальных условий, это даёт надежду на их выживание и адаптацию к изменяющейся среде.

Уточнения

Кора́лл - материал скелета колонии коралловых полипов.



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