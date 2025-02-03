Маленькая рыба – большая польза: новое исследование

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Почему мелкая рыба может стать главным уловом будущего

Исследование Корнелльского университета показало, что небольшие виды рыб оказывают значительное влияние на здоровье людей и экологическую устойчивость. В ходе анализа 59 видов рыб из бассейна Амазонки ученые выяснили, что мелкие рыбы не только богаты полезными микроэлементами, но и содержат меньше вредной ртути.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ радужная форель

Почему мелкая рыба полезнее

Крупные рыбы, такие как гигантский сом, живут дольше и питаются другой рыбой, накапливая больше ртути. Это создаёт риски для здоровья потребителей. В отличие от них, мелкие рыбы:

Обладают высокой питательной ценностью.

Менее подвержены загрязнению тяжелыми металлами.

Могут стать устойчивым источником пищи без риска чрезмерного вылова.

Экологическая и глобальная значимость

Проблемы, выявленные в Амазонке, характерны и для морской фауны по всему миру. Ученые считают, что ориентация на мелкую рыбу может снизить нагрузку на экосистемы и улучшить продовольственную безопасность.

Такой подход не только поможет сохранить популяции крупных рыб, но и обеспечит более доступный и безопасный источник питания для миллионов людей.

Уточнения

Ртуть - переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.



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