Маленькая рыба – большая польза: новое исследование

Исследование Корнелльского университета показало, что небольшие виды рыб оказывают значительное влияние на здоровье людей и экологическую устойчивость. В ходе анализа 59 видов рыб из бассейна Амазонки ученые выяснили, что мелкие рыбы не только богаты полезными микроэлементами, но и содержат меньше вредной ртути.
Почему мелкая рыба полезнее
Крупные рыбы, такие как гигантский сом, живут дольше и питаются другой рыбой, накапливая больше ртути. Это создаёт риски для здоровья потребителей. В отличие от них, мелкие рыбы:
Экологическая и глобальная значимость
Проблемы, выявленные в Амазонке, характерны и для морской фауны по всему миру. Ученые считают, что ориентация на мелкую рыбу может снизить нагрузку на экосистемы и улучшить продовольственную безопасность.
Такой подход не только поможет сохранить популяции крупных рыб, но и обеспечит более доступный и безопасный источник питания для миллионов людей.
Ртуть - переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.
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