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В горах Мексики нашли таинственного кролика, исчезнувшего в начале XX века

1:31
Интересные Новости

В Мексике найден редкий кролик, считавшийся исчезнувшим с начала XX века

Амильтемский кролик, которого не удавалось встретить с начала 1900-х годов, был вновь обнаружен в Мексике. Учёные экспедиции под руководством Альберто Альмасан-Каталана смогли зафиксировать представителей этого редкого вида в семи из десяти обследованных районов горного хребта Сьерра-Мадре-дель-Сур.

Заяц
Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Заяц

Прорыв в поисках исчезнувших видов

Находка стала значительным событием для проекта Re: wild, занимающегося изучением и восстановлением популяций исчезнувших животных. Для поисков учёные использовали передовые технологии: дроны и фотоловушки, что позволило зафиксировать редких кроликов без вторжения в их естественную среду.

Отличительные особенности амильтемского кролика

Исследователи провели морфологический анализ и подтвердили, что найденные животные действительно принадлежат к виду Sylvilagus insonus. В отличие от других кроликов, амильтемский вид отличается отсутствием белого хвоста и более короткими ушами.

Значение открытия

Обнаружение этих редких животных вдохновляет учёных на дальнейшие исследования и усиленные меры по защите уязвимых видов в Мексике. Однако сложности, связанные с безопасностью некоторых регионов, остаются одним из главных вызовов для исследовательских групп.

Уточнения

Кро́лики - общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

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Автор Дмитрий Тезнев
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