15-летняя рыбачка из Австралии установила мировой рекорд

15-летняя австралийка поймала рекордного тунца и вошла в историю

Юная рыбачка из Южной Австралии Э. Спитери установила сразу три мировых рекорда, поймав гигантского тунца весом 125 килограммов. Хотя этот выдающийся улов состоялся ещё в апреле, официальное подтверждение достижений девушка получила только в январе. Теперь её трофей признан крупнейшим среди юниоров в штате, стране и мире.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбалка

Рыбалка как призвание

Для Спитери рыбалка — не просто увлечение, а путь к профессиональной карьере. Она занимается этим с детства и мечтает достичь высшего уровня в любимом деле. Девушка подчеркнула, что справилась с вываживанием 125-килограммового тунца без посторонней помощи, вложив все силы в борьбу с гигантской рыбой.

Гордость семьи и прорыв в спорте

Отец чемпионки невероятно гордится её успехами. Девушка не только доказала свою силу и мастерство, но и достигла выдающихся результатов в сфере, где традиционно преобладают мужчины. Теперь её имя вписано в историю рыболовного спорта.

Уточнения

Рыба́лка - занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.





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