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Опасность на пляже: в Ирландии выбросило мертвого финвала

1:36
Интересные Новости

Гигантский финвал выбросился на берег в Ирландии

На побережье ирландского города Уотерфорд местные жители и туристы столкнулись с необычным зрелищем — на пляж выбросило тушу огромного финвала. Млекопитающее оказалось на мелководье, вызвав немалый интерес у очевидцев.

Хвост рыбы
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хвост рыбы

Причина смерти

Специалисты, осмотрев останки, выяснили, что кит погиб ещё до того, как оказался на берегу. По данным The Irish Sun, об этом свидетельствует бледный оттенок его кожи.

Опасность для отдыхающих

Местные власти призвали граждан держаться на расстоянии от погибшего животного, особенно владельцев собак. Выброшенные на сушу киты могут стать источником опасных бактерий и вирусов. В ближайшее время специалисты проведут утилизацию останков 20-метрового морского гиганта.

Кто такие финвалы

Финвалы - одни из крупнейших существ на планете, уступающие по размеру только синим китам. Они встречаются во всех океанах, в том числе в водах Ирландии. Однако их численность сокращается, и вид находится под угрозой исчезновения.

Возможные причины выброса

Выброс китов на берег — явление не редкое, и причины могут быть разными:

  • Болезни и внутренние инфекции.
  • Столкновения с судами.
  • Экологические факторы, включая загрязнение воды.
  • Дезориентация из-за подводного шума.

Эксперты продолжают исследовать этот случай, чтобы установить точную причину трагедии.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

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Автор Дмитрий Тезнев
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