Опасность на пляже: в Ирландии выбросило мертвого финвала

На побережье ирландского города Уотерфорд местные жители и туристы столкнулись с необычным зрелищем — на пляж выбросило тушу огромного финвала. Млекопитающее оказалось на мелководье, вызвав немалый интерес у очевидцев.
Причина смерти
Специалисты, осмотрев останки, выяснили, что кит погиб ещё до того, как оказался на берегу. По данным The Irish Sun, об этом свидетельствует бледный оттенок его кожи.
Опасность для отдыхающих
Местные власти призвали граждан держаться на расстоянии от погибшего животного, особенно владельцев собак. Выброшенные на сушу киты могут стать источником опасных бактерий и вирусов. В ближайшее время специалисты проведут утилизацию останков 20-метрового морского гиганта.
Кто такие финвалы
Финвалы - одни из крупнейших существ на планете, уступающие по размеру только синим китам. Они встречаются во всех океанах, в том числе в водах Ирландии. Однако их численность сокращается, и вид находится под угрозой исчезновения.
Возможные причины выброса
Выброс китов на берег — явление не редкое, и причины могут быть разными:
Эксперты продолжают исследовать этот случай, чтобы установить точную причину трагедии.
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