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Индия возобновляет добычу алмазов возле заповедника тигров

1:34
Интересные Новости

Индия возобновляет добычу алмазов рядом с заповедником тигров

Индийская государственная компания NMDC вновь приступила к добыче алмазов на руднике Панна после трёхлетнего перерыва. Верховный суд разрешил возобновление работ при соблюдении экологических требований. В текущем финансовом году планируется добыть 6500 карат драгоценных камней, что эквивалентно 3,4 млн долларов.

Тигр
Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Как идёт добыча

Пока компания перерабатывает старые рудные запасы, но уже извлекла 3700 карат на сумму 1,93 млн долларов. Полноценное возобновление добычи запланировано на ближайшие 2-3 месяца.

Почему рудник Панна важен

  • Единственный механизированный алмазный рудник в Индии.
  • Один из крупнейших алмазных регионов Азии.
  • Функционирует с 1970-х годов.

Между тем, другие компании, включая Rio Tinto, не смогли начать добычу в регионе Бандер из-за экологических ограничений и опасений за дикую природу.

Экологические риски

Рудник расположен вблизи заповедника тигров, что вызывает обеспокоенность у природоохранных организаций. Власти уверяют, что строгие меры позволят минимизировать влияние добычи на экосистему региона. Однако эксперты продолжают следить за ситуацией, чтобы добыча не угрожала популяции тигров и других редких видов.

Уточнения

Тигр - хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

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Автор Дмитрий Тезнев
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