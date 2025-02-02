Индия возобновляет добычу алмазов возле заповедника тигров

Индийская государственная компания NMDC вновь приступила к добыче алмазов на руднике Панна после трёхлетнего перерыва. Верховный суд разрешил возобновление работ при соблюдении экологических требований. В текущем финансовом году планируется добыть 6500 карат драгоценных камней, что эквивалентно 3,4 млн долларов.
Как идёт добыча
Пока компания перерабатывает старые рудные запасы, но уже извлекла 3700 карат на сумму 1,93 млн долларов. Полноценное возобновление добычи запланировано на ближайшие 2-3 месяца.
Почему рудник Панна важен
Между тем, другие компании, включая Rio Tinto, не смогли начать добычу в регионе Бандер из-за экологических ограничений и опасений за дикую природу.
Экологические риски
Рудник расположен вблизи заповедника тигров, что вызывает обеспокоенность у природоохранных организаций. Власти уверяют, что строгие меры позволят минимизировать влияние добычи на экосистему региона. Однако эксперты продолжают следить за ситуацией, чтобы добыча не угрожала популяции тигров и других редких видов.
Тигр - хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.
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