Беспозвоночные со способностью к планированию: удивительное открытие

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Каракатицы продемонстрировали самоконтроль, сравнимый с приматами

Морские беспозвоночные оказались умнее, чем предполагалось. Новое исследование учёных из Кембриджского университета показало, что каракатицы способны откладывать немедленное удовольствие ради лучшей награды, что роднит их с высшими приматами.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осьминог

Эксперимент с морскими обитателями

Исследователи провели тест, напоминающий знаменитый "зефирный эксперимент", в котором детям предлагали выбрать между немедленным угощением и более ценной наградой при условии ожидания. Каракатицы продемонстрировали самоконтроль в течение 2 минут 10 секунд, что сопоставимо с поведением шимпанзе.

Почему это открытие важно

Ранее считалось, что такие способности характерны только для животных с развитым социальным поведением или привычкой делать запасы на будущее. Однако каракатицы, не обладая этими чертами, всё равно продемонстрировали высокий уровень когнитивных способностей и способность к адаптации.

Загадка интеллекта каракатиц

Полученные результаты заставляют пересмотреть представления о развитии разума у беспозвоночных. Эти морские существа не только учатся и принимают осознанные решения, но и обладают умением планировать, что делает их ещё более загадочными для науки.

Уточнения

Карака́тицы — отряд моллюсков из класса головоногих.





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