Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро
Откройте для себя 8 невероятных сортов баклажанов: выбирайте лучшее!
Тяжёлая болезнь заставила Отара Кушинашвили жениться после 20 лет отношений
Редкое мытьё головы: как понять, что пора изменить привычки
Основные причины смертности младенцев и как с ними бороться
Россия укрепляет позиции в Европе через Турецкий поток
Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру
От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной
Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты

В Индии нашли креативный способ борьбы с обезьянами

1:26
Интересные Новости

Индийские фермеры нашли необычный способ защиты урожая от обезьян

Фермеры в индийском штате Уттар-Прадеш столкнулись с настоящим нашествием обезьян, которые опустошают поля и угрожают сельскому хозяйству. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, власти не смогли предложить действенного решения. Тогда крестьяне решили взять ситуацию в свои руки — и придумали нестандартный способ борьбы с вредителями.

Обезьяна ест фрукт
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обезьяна ест фрукт

Медведь против обезьян

Жители деревни Дхаурахра совместно собрали деньги на костюм медведя. Теперь фермеры по очереди патрулируют свои поля в этом облачении, отпугивая обезьян. На удивление, такой метод оказался весьма эффективным.

Почему власти бездействуют

Сельские жители уже не раз обращались к главе деревни и лесничим, но никакой поддержки не получили. Как поясняет директор заповедника Дудхва Лалит Верма, фермерам предлагают рекомендации по защите урожая, но пока что костюм медведя остаётся единственным реально работающим методом.

Креативный подход к борьбе с вредителями

Использование костюмов животных - не новый способ защиты посевов, но редко встречается в таком масштабе. Фермеры надеются, что их инициатива поможет привлечь внимание к проблеме и заставит власти искать более долгосрочные решения.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Еда и рецепты
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру
От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной
Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты
Слушай, чувствуй, пробуй — в Африке появился новый вид сафари
Необычные овощи для дачи: что посадить, чтобы впечатлить гостей
Неожиданный кислый вкус в кофе? Причина может вас удивить
Бег или ходьба? Как выбрать идеальную кардио-нагрузку для сжигания жира
Эти популярные способы отбеливания зубов могут разрушить эмаль
Студентка ГИТИСа будет получать именную стипендию от Никиты Кологривого
Уберите ружьё: вот как отогнать пернатых вредителей со своего участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.