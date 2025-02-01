В Индии нашли креативный способ борьбы с обезьянами

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Индийские фермеры нашли необычный способ защиты урожая от обезьян

Фермеры в индийском штате Уттар-Прадеш столкнулись с настоящим нашествием обезьян, которые опустошают поля и угрожают сельскому хозяйству. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, власти не смогли предложить действенного решения. Тогда крестьяне решили взять ситуацию в свои руки — и придумали нестандартный способ борьбы с вредителями.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обезьяна ест фрукт

Медведь против обезьян

Жители деревни Дхаурахра совместно собрали деньги на костюм медведя. Теперь фермеры по очереди патрулируют свои поля в этом облачении, отпугивая обезьян. На удивление, такой метод оказался весьма эффективным.

Почему власти бездействуют

Сельские жители уже не раз обращались к главе деревни и лесничим, но никакой поддержки не получили. Как поясняет директор заповедника Дудхва Лалит Верма, фермерам предлагают рекомендации по защите урожая, но пока что костюм медведя остаётся единственным реально работающим методом.

Креативный подход к борьбе с вредителями

Использование костюмов животных - не новый способ защиты посевов, но редко встречается в таком масштабе. Фермеры надеются, что их инициатива поможет привлечь внимание к проблеме и заставит власти искать более долгосрочные решения.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.





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