Голубые ара продемонстрировали человеческую черту

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У попугаев ара обнаружили уникальную человеческую черту

Исследование международной группы учёных во главе с доктором Эшей Хальдар из Института биологического интеллекта Общества Макса Планка выявило удивительную способность голубых ара. Эти попугаи продемонстрировали автоматическое подражание непереходным действиям — качество, которое ранее считалось уникальным для человека.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

Что показал эксперимент. В рамках исследования учёные обучили ара двум действиям:

Поднимать ногу.

Расправлять крылья.

Попугаев разделили на две группы:

Совместимая группа. Птицы получали поощрение за копирование действий. Несовместимая группа. Птицам предлагали выполнять противоположные действия.

Результаты эксперимента показали, что ара из несовместимой группы с трудом подавляли инстинкт подражания, что говорит об их природной склонности к имитации.

Значение открытия

Автоматическое подражание может играть ключевую роль в адаптации ара к дикой природе. Это важно, учитывая, что в мире осталось менее 350 особей голубых ара. Способность к подражанию помогает птицам учиться и выживать в новых условиях, что открывает дополнительные перспективы для программ сохранения вида.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.



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