Голубые ара продемонстрировали человеческую черту

Исследование международной группы учёных во главе с доктором Эшей Хальдар из Института биологического интеллекта Общества Макса Планка выявило удивительную способность голубых ара. Эти попугаи продемонстрировали автоматическое подражание непереходным действиям — качество, которое ранее считалось уникальным для человека.
Что показал эксперимент. В рамках исследования учёные обучили ара двум действиям:
Результаты эксперимента показали, что ара из несовместимой группы с трудом подавляли инстинкт подражания, что говорит об их природной склонности к имитации.
Значение открытия
Автоматическое подражание может играть ключевую роль в адаптации ара к дикой природе. Это важно, учитывая, что в мире осталось менее 350 особей голубых ара. Способность к подражанию помогает птицам учиться и выживать в новых условиях, что открывает дополнительные перспективы для программ сохранения вида.
Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.
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