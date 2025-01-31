Разоблачение мифа: 8 пауков в год во сне

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Правда ли, что мы съедаем пауков во сне

Миф о том, что за год человек проглатывает до восьми пауков во сне, давно вызывает удивление у учёных и энтомологов. На самом деле это утверждение не имеет под собой научных оснований и считается выдумкой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruisspin_-_European_garden_spider_-_Araneus_diadematus.jpg by Look Sharp Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel

Почему миф не соответствует действительности

Поведение пауков.

Пауки стараются избегать людей. Они не воспринимают человеческий рот как безопасное или привлекательное место из-за влажности, тепла и постоянного движения. Отсутствие доказательств.

До сих пор ни одного подтверждённого случая проглатывания паука во сне не зафиксировано. Энтомологические данные.

По словам Флойда Шокли, специалиста по насекомым, вероятность случайного проглатывания паука во сне крайне мала — меньше, чем выиграть крупный приз в лотерею.

Истоки мифа

Этот миф, по всей видимости, возник из ироничной статьи 1993 года, написанной Лизой Биргит Хольст. Она привела его как пример нелепой информации, в которую люди легко верят. С тех пор миф распространился благодаря слухам и интернету.

Заключение

Проглатывание пауков во сне — это не более чем выдумка. Пауки предпочитают держаться подальше от человека, и вероятность такого события практически нулевая.

Уточнения

Энтомоло́гия - раздел зоологии, изучающий насекомых.



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