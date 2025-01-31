Разоблачение мифа: 8 пауков в год во сне

Миф о том, что за год человек проглатывает до восьми пауков во сне, давно вызывает удивление у учёных и энтомологов. На самом деле это утверждение не имеет под собой научных оснований и считается выдумкой.
Почему миф не соответствует действительности
Истоки мифа
Этот миф, по всей видимости, возник из ироничной статьи 1993 года, написанной Лизой Биргит Хольст. Она привела его как пример нелепой информации, в которую люди легко верят. С тех пор миф распространился благодаря слухам и интернету.
Заключение
Проглатывание пауков во сне — это не более чем выдумка. Пауки предпочитают держаться подальше от человека, и вероятность такого события практически нулевая.
Энтомоло́гия - раздел зоологии, изучающий насекомых.
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