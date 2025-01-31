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Тревожный сигнал: 24% пресноводных видов могут исчезнуть

Интересные Новости

Кризис пресноводных: четверть видов под угрозой вымирания

Глобальное исследование 23 496 пресноводных видов выявило тревожную картину: 24 % из них находятся под угрозой исчезновения. Особенно уязвимыми оказались раки, крабы и креветки — 30 % представителей этих групп классифицированы как находящиеся в опасности. Также 26 % пресноводных рыб и 16 % стрекоз находятся под угрозой вымирания.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Причины кризиса

Основные факторы, угрожающие биоразнообразию пресноводных экосистем:

  • Загрязнение. Стоки от сельского хозяйства и городов оказывают разрушительное воздействие на водоёмы.
  • Утрата среды обитания. Освоение земель и строительство плотин значительно сократили пригодные для жизни участки.
  • Инвазивные виды. Распространение чужеродных организмов наносит ущерб локальным экосистемам.

Наиболее остро проблема проявляется в следующих регионах:

  • Озеро Виктория (Африка).
  • Озеро Титикака (Южная Америка).
  • Влажные зоны Шри-Ланки.
  • Западные Гаты (Индия).

Необходимость действий

Исследование подчёркивает важность срочных мер по охране пресноводных экосистем. Защита среды обитания, контроль загрязнения и регулирование строительства могут предотвратить дальнейшее сокращение видов. Это важно не только для сохранения биоразнообразия, но и для экосистемных услуг, которые пресноводные виды обеспечивают человечеству.

Уточнения

Экосисте́ма - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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