Тревожный сигнал: 24% пресноводных видов могут исчезнуть

Глобальное исследование 23 496 пресноводных видов выявило тревожную картину: 24 % из них находятся под угрозой исчезновения. Особенно уязвимыми оказались раки, крабы и креветки — 30 % представителей этих групп классифицированы как находящиеся в опасности. Также 26 % пресноводных рыб и 16 % стрекоз находятся под угрозой вымирания.
Причины кризиса
Основные факторы, угрожающие биоразнообразию пресноводных экосистем:
Наиболее остро проблема проявляется в следующих регионах:
Необходимость действий
Исследование подчёркивает важность срочных мер по охране пресноводных экосистем. Защита среды обитания, контроль загрязнения и регулирование строительства могут предотвратить дальнейшее сокращение видов. Это важно не только для сохранения биоразнообразия, но и для экосистемных услуг, которые пресноводные виды обеспечивают человечеству.
Экосисте́ма - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
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