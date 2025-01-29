Тихая революция: как солнечные фермы возрождают овцеводство в США

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Бум солнечных ферм в США: как овцы стали частью индустрии чистой энергии

Индустрия солнечной энергетики в США нашла необычное, но весьма эффективное решение для ухода за солнечными фермами. Вместо механизированного обслуживания или использования химических средств, компании все чаще привлекают овец для выщипывания травы между солнечными панелями. В штате Техас этот подход уже стал настоящим трендом.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овцы

Овцы как идеальные "сотрудники"

Овцы оказались превосходными помощниками благодаря своей способности добираться до узких мест и выполнять работу в любую погоду. Они выщипывают траву, не повреждая панели, что делает их использование экологичным и эффективным. Такой метод особенно выгоден для крупных солнечных ферм, где ручное обслуживание травы требует значительных затрат.

Поддержка овцеводства

Инициатива оказала положительное влияние не только на солнечную энергетику, но и на овцеводство, которое в последние годы испытывало трудности. Численность овец и ягнят в Техасе, например, снизилась до 655 тысяч голов в январе 2024 года, что на 4 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Работа на солнечных фермах стала дополнительным источником дохода для фермеров, помогая сохранять и развивать их бизнес.

История успеха: пример Джей-Ара Ховарда

Пастух из Техаса, Джей-Ар Ховард, начал сотрудничать с солнечными фермами в 2021 году. Его идея использовать овец для ухода за солнечными панелями превратила небольшой семейный бизнес в процветающее предприятие с 26 сотрудниками и 8 тысячами овец. Ховард отмечает, что совмещение альтернативной энергетики и традиционного сельского хозяйства открывает новые перспективы для фермеров.

Экологические и социальные преимущества

Эксперты подчёркивают, что использование овец на солнечных фермах не только снижает затраты на обслуживание, но и помогает эффективно использовать земли, поддерживая одновременно производство энергии и сельское хозяйство. Это инициатива демонстрирует, как можно гармонично сочетать инновации в энергетике с интересами местных сообществ и экологии.

Уточнения

Дома́шняя овца́ - парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих.



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