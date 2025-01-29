Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У россиянки в аэропорту изъяли бутылку с песком из Индии
Nissan e-Trail: что ждать от нового экологичного внедорожника
Растяжка: секрет гибкости и здоровья, который вы не знали
Необычная консервация: чем заменить огурцы, чтобы запасы стали ещё вкуснее
Магия или реальность? Почему кошкам приписывают 9 жизней
Чихуахуа и аллергия: как минимизировать риски
Секрет бабушки: как сварить яйца без трещин и получить идеальный вкус
Пользователей предупреждают о сбоях в некоторых моделях умных часов Garmin
Эти фрукты насыщают лучше мяса — добавьте их в свой рацион

Тихая революция: как солнечные фермы возрождают овцеводство в США

2:29
Интересные Новости

Бум солнечных ферм в США: как овцы стали частью индустрии чистой энергии

Индустрия солнечной энергетики в США нашла необычное, но весьма эффективное решение для ухода за солнечными фермами. Вместо механизированного обслуживания или использования химических средств, компании все чаще привлекают овец для выщипывания травы между солнечными панелями. В штате Техас этот подход уже стал настоящим трендом.

Овцы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овцы

Овцы как идеальные "сотрудники"

Овцы оказались превосходными помощниками благодаря своей способности добираться до узких мест и выполнять работу в любую погоду. Они выщипывают траву, не повреждая панели, что делает их использование экологичным и эффективным. Такой метод особенно выгоден для крупных солнечных ферм, где ручное обслуживание травы требует значительных затрат.

Поддержка овцеводства

Инициатива оказала положительное влияние не только на солнечную энергетику, но и на овцеводство, которое в последние годы испытывало трудности. Численность овец и ягнят в Техасе, например, снизилась до 655 тысяч голов в январе 2024 года, что на 4 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Работа на солнечных фермах стала дополнительным источником дохода для фермеров, помогая сохранять и развивать их бизнес.

История успеха: пример Джей-Ара Ховарда

Пастух из Техаса, Джей-Ар Ховард, начал сотрудничать с солнечными фермами в 2021 году. Его идея использовать овец для ухода за солнечными панелями превратила небольшой семейный бизнес в процветающее предприятие с 26 сотрудниками и 8 тысячами овец. Ховард отмечает, что совмещение альтернативной энергетики и традиционного сельского хозяйства открывает новые перспективы для фермеров.

Экологические и социальные преимущества

Эксперты подчёркивают, что использование овец на солнечных фермах не только снижает затраты на обслуживание, но и помогает эффективно использовать земли, поддерживая одновременно производство энергии и сельское хозяйство. Это инициатива демонстрирует, как можно гармонично сочетать инновации в энергетике с интересами местных сообществ и экологии.

Уточнения

Дома́шняя овца́ - парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни
Недвижимость
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни Аудио 
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Наука и техника
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Простая формула для блинов и оладий: каждый раз — идеальный результат
Физическая активность для пожилых: рекомендации и польза
Разбираемся в кошачьей агрессии: как научить кошку не кусаться
Цветы, которые привлекают внимание: выращиваем ранункулюс на вашем участке
Названа малоизвестная причина усталости и плохого настроения
Тихая революция: как солнечные фермы возрождают овцеводство в США
Пять способов сделать волосы густыми и красивыми
В Петербурге туристов приглашают полюбоваться цветением подснежников в январе
Секреты французских поваров: идеальный луковый суп у вас дома
Гуманоидные роботы изменят рынок труда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.